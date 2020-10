¿Habrá ética al actuar?

La aprobación –en este octubre del 2020- en la Asamblea, de un reformado orden jurídico para lo societario, puede marcar su modernización; pero, también podría caerse en el riesgo que se multipliquen simulaciones u otras desviaciones por abuso de membretes societarios y otras prácticas alejadas de la transparencia, de que sean responsables empresarios y estudios jurídicos.

En lo societario y en la contratación pública en tiempos no tan lejanos, los requerimientos de pronunciamiento previo y de conformidad de las entidades de control retardaban procesos. Con el correato se inició el paso al post-control, sea porque ya solo es obligatorio informar, sea porque la autoridad siempre puede revisar lo informado o actuado. Ya no se necesita pedir permiso

Los casos o procesos en que solo puede avanzarse con permiso o autorización son los menos; y, en éstos, a veces con demasiadas exigencias. Donde se multiplican es para autorizar pagos; pero, en éstos, quizás porque no hay disponibilidad para pagar y, en algunos casos, aun la corrupción marca el orden y la prioridad para pagar.



En lo societario, hay empresas y abogados que no abusan de que los trámites en la entidad de control pasaron de previos –autorizar minutas y otros – a posterior a lo actuado. Pero, también hay los que abusan, forjando simulaciones en informes y actuaciones, enviándolos digitalizados y elevándolos al portal, para engañar a la entidad de control y a los que acceden a las informaciones que ésta publica por internet.



Directorios con representación legal única colectiva de diez o más personas, que –a su vez- pueden ser personas jurídicas, con lo cual, para actuar y hacer negocios lo hacen por apoderado; pero, si alguien los quiere demandar, será complicado encontrar los nombres de todos los que deben ser citados.



juntas generales de accionistas en sesiones universales de puros membretes societarios, representados por subalternos. En un caso de compañía, aun con emisión de obligaciones, todos los accionistas, han tenido un solo mandatario para las juntas universales, ese mandatario vota la designación de una compañía para “comisario”, vinculada ésta con el mismo mandatario, al año siguiente, vota la aprobación del informe de comisario, e igual para los años que siguen.



Otro ejemplo real. Para el informe de administración presentado a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y para la foto, aparece, como presidente, quien está atrás de los membretes usados como accionistas, a quien todos los años lo designan director y supuestamente entre los directores lo eligen presidente. Por años su nombramiento no se ha inscrito en el Registro Mercantil.

El control post nunca debe significar especie de patente de corso.