El gobierno de los pensadores

Cuatro son los grandes problemas actuales. El primero es el económico y no se trata de recaudar más dinero sino de gastar menos para evitar el déficit fiscal. Generar confianza y seguridad es la fórmula para que la empresa y la inversión puedan generar empleo y crecimiento. No necesitamos inventores sino ejecutores de la receta conocida y probada.

El segundo problema es el político. Si vemos en la Asamblea las mismas caras puestas por los mismos partidos y se dedican a las mismas discusiones; no cambiará nada. Si vemos en el Ejecutivo la vieja costumbre de tomar prestado para que paguen en el futuro, no cambiará nada. No hay partidos políticos que den paso a una generación de ejecutores.

El tercer problema es la seguridad. En el gobierno anterior, en la campaña electoral y en el nuevo gobierno hicieron ofertas, pero nada hay todavía. El plan “fenix”, (qué buen nombre para un plan que debe surgir de las cenizas), debería movilizar a todos, pero, ¿cómo si nadie sabe en qué consiste?

El cuarto problema es la justicia. Una calamidad representada por Wilman Terán, fulano emporcado con acusaciones vergonzosas para cualquiera, pero espeluznantes para un juez. La Fiscal General tiene apoyo nacional e internacional porque es la única que se mueve y va más allá de las justificaciones y cobardías de abogados, fiscales, jueces y tribunales.

Cuatro problemas urgentes, pero el quinto jinete aparecerá en cualquier momento, si no resolvemos los problemas actuales. El quinto jinete es la protesta social. Es la respuesta de los ciudadanos engañados y empobrecidos que han probado ya todo: izquierda y derecha, militares y civiles, viejos y jóvenes; todo sin resultados.

Argentina tiene un problema similar, pero a diferencia de nosotros, el gobierno sólo tardó dos días en anunciar 10 medidas claras, inmediatas y eficaces. Sabían qué hacer antes de llegar al gobierno. Aquí están pensando en las fórmulas que podrían aplicar. Es el problema de ser gobernados por pensadores…