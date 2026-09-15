Geopolítica ¿Estados unidos y/o China?

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

La geopolítica mundial es incierta por las decisiones erróneas de Trump, que están destruyendo el orden jurídico que ha estado vigente desde el fin de II guerra mundial. En el continente americano advertimos la ambición para imponer la dependencia con el slogan de América para los americanos, que debe entenderse como América para los estadounidenses, lo que afecta la libertad de pactar compromisos económicos con otros ejes del poder mundial como China, Europa y el resto del mundo.

En materia de comercio exterior hay una clara intención de imponer una zona de comercio dependiente de los Estados Unidos que margine a China para disminuir su influencia económica y política.

Pero la política exterior caótica de Estados Unidos puede cambiar después de dos años porque Trump no puede reelegirse y las encuestas anticipan que el 3 de noviembre perderán los republicanos por el descontento de la población con la gestión de Trump.

Ahora China es el primer mercado para productos no petroleros del Ecuador y las inversiones mineras también son importantes. Por eso necesitamos resguardar la soberanía e independencia para pactar acuerdos comerciales y convenios de inversión con el resto del mundo para que nuestro país sea confiable para inversiones que no tienen riesgo cambiario porque somos un país dolarizado, aunque falta mejorar la seguridad pública, las leyes laborales y la seguridad jurídica.

Entonces no cabe aceptar compromisos que obstruyan la libertad de negociar con otros países, como tampoco cabe darle mayor contenido a la ampliación de los perjuicios de la polarización política que afecta a la paz mundial.