¿Focalización?

Columnista Invitado



Focalicemos la problemática actual, déficit presupuestario de USD 5 000 millones y un país golpeado por un paro de una naturaleza nunca antes vista. Deberíamos considerar: a) Focalizar el subsidio a los combustibles, aunque lo lógico sería eliminarlos. b) Focalizar y sancionar objetiva y severamente a los actores del paro, indígenas y no indígenas, que rebasaron la lógica civilizada del mismo, con actos delincuenciales de distinta índole; a los indígenas que irresponsablemente avivaron a las masas con expresiones ofensivas a la majestad de la Presidencia y contra la estabilidad democrática y del Estado; y sobre todo, a los nacionales y extranjeros que ajenos a la protesta indígena, pero aprovechándose de ella, incendiaron un canal de televisión, la Contraloría, entre otros, con claros fines políticos desestabilizadores.



c) Focalizar ahorros en el gasto público: “parecería” que ya no hay de dónde, toda vez que el 92,8% de los ingresos se destinan a FF.AA., educación, GAD, intereses, etc., y que los sueldos -9 000 millones- el 87% es para estos sectores; sin embargo, es que acaso dentro de estas áreas hay eficiencia? No tiene sentido focalizar y eliminar aquellos servidores que no son eficientes y también a los que ya no son necesarios por la fuerza de la coyuntura? Solo con la disminución del 15% del gasto corriente en sueldos, habría un ahorro de 1 350 millones, es decir estaría cubierto el 27% del déficit fiscal.Es factible y también deben reducirse otros gastos del estado, y quien debe hacerlo es el Gobierno, con firme y responsable determinación. d) Focalizar que detrás de la protesta indígena, más allá de resentimientos y reivindicaciones sociales, hay una evidente falta de educación de sus miembros, siendo un sector pobre en formación y por ende factible de manipulación y/o de cometer errores, que a la final del día acaban afectando a la sociedad en su conjunto. Amerita reflexionar en su preparación educativa, bajo el entendido que la educación es la mejor herramienta para salir de la pobreza e) Focalizar que los indígenas (7,4%) tienen justo derecho para reclamar civilizadamente, pero no por ello tienen la potestad, en ninguna circunstancia -salvo que ganen la Presidencia- y mucho menos ahora de imponer a punta de paro y amenazas, los lineamientos económicos del Gobierno y por ende del resto de la sociedad (92,6%).



f) Focalizar el Gobierno, más allá de sus aciertos, también sus errores y aprendizajes de las protestas, principalmente fallas en la inteligencia policial, comunicación y socialización de las medidas, control orden público, y débil negociación con los indígenas. e) Focalizar el criterio que la verdadera paz es duradera, que se la debe defender con firmeza a la luz de la razón y de los principios, y no sobre la base del comprensible miedo y del reprochable chantaje, que vivimos en el país hace pocos días.