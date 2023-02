Estrategia de mitigación de CO2

El uso extensivo de combustibles fósiles se reconoce cada vez más como insostenible por las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) a la atmósfera. Pero seguiremos necesitando como fuente energética para la movilidad. Previamente he comentado sobre el H2 verde. Otra alternativa son las microalgas como fuentes de energía renovable sostenible, ya que tienen un alto potencial para producir grandes cantidades de biomasa que, a su vez, pueden utilizarse para la producción de diferentes biocombustibles de tercera generación a gran escala.

Las microalgas transforman la energía solar en productos de almacenamiento de carbono, conducen a la acumulación de lípidos, incluidos los TAG (triacilgliceroles), que luego pueden transformarse en biodiesel, bioetanol y bioetanol. El progreso actual de las tecnologías híbridas (producción de biomasa, tratamiento de aguas residuales, mitigación de GEI) para la producción de productos básicos como biocombustibles ofrece control de la contaminación atmosférica, como la reducción de GEI (fijación de CO2) que combina el tratamiento de aguas residuales con el crecimiento de microalgas. La selección de cepas eficientes, el metabolismo microbiano, los sistemas de cultivo y la producción de biomasa son parámetros clave de una tecnología viable para la producción de biocombustibles a base de microalgas.

El uso de materia prima de microalgas para la producción de biocombustibles reduce el área de cultivo (por hectárea) en comparación con la producción de materia prima de biocombustibles de primera y segunda generación. La tasa de producción (L/ha) de aceite de microalgas (91%) es mucho mayor que la de otras materias primas. En comparación con otras materias primas, las microalgas crecen rápidamente, son fáciles de cultivar, requieren menos atención y pueden utilizar las aguas residuales como nutrientes para las algas. En general, varias especies de microalgas son notablemente ricas en lípidos (niveles de aceite del 40-60l. Los estanques abiertos son económicamente adecuados en el proceso híbrido para la producción de microalgas junto con el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, los estanques cerrados son eficientes para producir las microalgas (requieren menos área de tierra que los sistemas de estanques abiertos.

Los estanques raceway son efectivos para la producción de microalgas (espirulina, D. salina y C. vulgaris) con tratamiento de aguas residuales. Hay buenas opciones para eliminar el contaminante de las aguas residuales (N, P y K) junto con la producción de materia prima de algas por cepas selectivas como O. multisporus, Nitzschia cf. pusilla, C. mexicana, S. obliquus, C. vulgaris, etc.

Las microalgas en crecimiento son los organismos fotosintéticos más eficientes que consumen CO2 y NO2 para realizar su crecimiento de biomasa durante la fotosíntesis. El beneficio adicional de las microalgas es que la captura potencial ecológica de GEI, como el CO2, de la atmósfera. Por lo tanto, las algas/microalgas son una vía muy ecológica para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y producen grandes cantidades de biomasa. En algunos casos, se han instalado MPBR (fotobiorreactores de microalgas) en minas y centrales eléctricas para capturar hasta el 85 % de las emisiones de efecto invernadero y, al mismo