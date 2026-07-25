Estados Unidos y China lideran el desarrollo de IA

El desarrollo de IA es intenso

En las últimas semanas gigantes tecnológicos de China y Estados Unidos han lanzado al público nuevos modelos de IA generativa. Mientras tanto, el resto del mundo tiene desarrollos escasos con poca relevancia e impacto mundial. En esta columna analizamos los modelos de IA más recientes.

Nuevos modelos de IA de Estados Unidos

Claude Fable 5 de Anthropic es actualmente el modelo de IA multitarea más inteligente. Es la versión de Claude Mythos que está disponible para el público general. Su especialidad es el desarrollo de código, pero con restricción en ciberseguridad e IA.

GPT-5.6-Sol es el modelo agéntico más potente de OpenAI y está orientado al cumplimiento de objetivos. Sus múltiples herramientas y funcionalidades lo hacen un modelo ideal para usuarios individuales en tareas personales y profesionales.

Muse Spark 1.1 es la nueva apuesta de Meta para posicionarse como un actor importante en el mundo de la IA luego de obtener resultados no muy destacados con sus modelos Llama (modelos de pesos abiertos).

Grok 4.5 es el modelo más reciente de SpaceXAI luego de que esta compañía apareciera como resultado de la fusión entre XAI y SpaceX, ambas empresas de Elon Musk. Es un modelo multitarea, con cierta especialidad en el desarrollo de código.

Gemini 3.6 Flash de Google es su modelo más reciente que aparece con bastante retraso con respecto a la fecha anunciada en el Google IO para su aparición. Es una versión preliminar de Gemini 3.6 que se espera sea lanzada al público en un futuro próximo.

Nuevos modelos de IA de China

Kimi K3 es el modelo de pesos abiertos de mejor desempeño y más grande desarrollado por Moonshot AI. Este modelo compite muy de cerca con los modelos de frontera recientes de Anthropic y de OpenAI.

GLM-5.2 es también un modelo de pesos abiertos desarrollado por Z.ai que se especializa en tareas que requieren grandes ventanas de contexto, comportamiento agéntico y desarrollo de código.

DeepSeek-V4-Pro Preview es otro modelo de pesos abiertos desarrollado por DeepSeek. Simula razonamiento y tiene buen desempeño en desarrollo de código.

Qwen3.8-Max-Preview es desarrollado por Alibaba y es uno de los pocos modelos de frontera chinos que es propietario. Sin embargo, existen varias versiones de Qwen un poco menos avanzadas que son de pesos abiertos.

Modelos de IA del resto del mundo

Muy lejos de competir con los modelos de Estados Unidos y China están los siguientes modelos:

Mistral Medium 3.5 desarrollado por la empresa francesa Mistral AI es el modelo de lenguaje grande multimodal que más destaca en Europa. Sin embargo, su desempeño está bastante lejos de los modelos de frontera de Estados Unidos y China.

Latam-GPT es un modelo desarrollado por una alianza de varias instituciones de Latinoamérica y el Caribe. Está basado en el modelo Llama 70B de Meta al cual se le entrenó para que tenga especialidad en aspectos relevantes de nuestra región.

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Competencia global entre dos actores

Hasta julio de 2026, Estados Unidos sigue liderando el desarrollo de IA generativa a nivel mundial. El liderazgo se da por el número de modelos y empresas que desarrollan modelos de IA de frontera, así como por el desempeño global de dichos modelos.

China, por su parte, en los últimos meses ha desarrollado modelos de IA destacados cuyo desempeño se acerca rápidamente al de los modelos de Estados Unidos. La mayoría de los modelos chinos se caracterizan por tener pesos abiertos. Esto hace posible que cualquier persona o institución con suficiente poder de cómputo los pueda utilizar libremente.

En el resto del mundo hay pocos desarrollos de modelos de IA que tienen bajo impacto global. La atención del resto del mundo, principalmente de Europa, se ha dado en el desarrollo de regulación.

Del presente al futuro

El panorama actual del desarrollo de IA en el mundo es claro: Estados Unidos y China son los únicos países que desarrollan modelos de IA de frontera con alcance global. Hasta ahora, Estados Unidos es el líder, pero con una ventaja que conforme pasa el tiempo se hace más pequeña.

En este 2026 China tiene más modelos de IA que compiten con los de Estados Unidos. Aparte, la apuesta de China para liberar los pesos sinápticos de la mayoría de sus modelos de frontera la convierte un pilar importante para el resto del mundo: Si Estados Unidos restringe el acceso a sus modelos de IA, China se convierte en una alternativa con modelos avanzados de IA que se pueden usar libremente. En el futuro la carrera entre estas dos potencias por el desarrollo de IA continuará. Sin embargo, pronto será una competencia donde el líder irá alternando entre Estados Unidos y China