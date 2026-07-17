Entre el ring y la memoria: Rocky y el Museo Nacional del Ecuador

Confieso que el tráiler de ´I Play Rocky´ logró emocionarme. La película contará cómo nació Rocky, una de las obras que probablemente más marcó mi adolescencia. Cuando era niño me atrapaban las peleas y la acción. Con los años descubrí que el boxeo era apenas el escenario. Lo verdaderamente inolvidable estaba en otra parte: los guiones de Sylvester Stallone, la música de Bill Conti, las derrotas antes de las victorias y esa idea sencilla, pero poderosa, de que el verdadero triunfo consiste en seguir levantándose.

Después descubrí un detalle que cambió mi manera de mirar el proyecto. Stallone no participa directamente en la construcción creativa de esta nueva película. Existen versiones distintas sobre cuánto conocía del proyecto o si alguna vez dio su aprobación, pero la sensación permanece: otra persona contará el momento más importante de la vida del hombre que escribió esa historia. El tráiler siguió pareciéndome extraordinario, pero ya no se sintió igual. Quizá porque inevitablemente uno termina preguntándose qué tan extraño debe ser ver a alguien más contar la historia que tú mismo viviste y escribiste.

La representación

Curiosamente, esa misma semana Ecuador discutía otra forma de representación: la del futuro Museo Nacional. Primero se anunció una propuesta ganadora. Días después, el Gobierno dejó sin efecto ese resultado y decidió replantear el proceso. Como suele ocurrir, las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer: transformar una discusión compleja en un juicio inmediato.

La identidad no se construye colocando símbolos sobre una fachada, sino creando lugares y relatos capaces de sobrevivir al tiempo.

Para algunos, el proyecto parecía una enorme caja de concreto sin identidad. Para otros, un museo nacional solo podía sentirse ecuatoriano si estaba lleno de cóndores, tejidos andinos, soles, montañas o referencias ancestrales. La inteligencia artificial hizo el resto. En pocas horas comenzaron a aparecer museos imaginarios donde Ecuador parecía resumirse en templos prehispánicos, volcanes monumentales y símbolos indígenas perfectamente iluminados. Las imágenes podían ser espectaculares, pero un museo nunca será únicamente una imagen bonita.

Lo que no se ve

Un Museo Nacional no se diseña solo para verse bien en un render o en una publicación de Instagram. Debe responder preguntas mucho menos fotogénicas, pero infinitamente más importantes. ¿Cómo protegerá sus colecciones durante décadas? ¿Cómo circularán miles de visitantes? ¿Cómo dialogará con la ciudad, el clima y su entorno? ¿Será accesible para todos? ¿Cómo podrá adaptarse cuando cambien las formas de exhibir y comprender el patrimonio? Son apenas algunas de las muchas preguntas que deben resolver quienes conocen la complejidad de diseñar un espacio de esta naturaleza.

Pero eso tampoco significa que la ciudadanía deba quedarse al margen. Si un edificio destinado a representar la memoria del país provoca extrañeza, frialdad o distancia, esa reacción también merece ser escuchada. La técnica no puede ignorar la emoción, así como la emoción tampoco puede sustituir al conocimiento técnico. El problema aparece cuando creemos que la identidad puede resolverse únicamente desde la fachada.

Ecuador no cabe en una fachada

Ningún país cabe en una fachada. Ecuador tampoco. No es solamente un cóndor, un sol o un tejido ancestral, pero tampoco debería sentirse una estructura que podría instalarse, sin mayores cambios, en cualquier ciudad del mundo.

Ecuador es patrimonio arqueológico y música popular. Es migración y pueblos originarios. Es memoria rural y ciudades contemporáneas. Es Julio Jaramillo y la marimba de Esmeraldas. Es la arquitectura de Cuenca y la modernidad de Guayaquil. Es la Amazonía, la Costa, los Andes y Galápagos. Y aun así seguirán faltando muchas voces e historias.

Pretender resumir todo eso en una fachada sería tan injusto como creer que Rocky nació únicamente porque un hombre escribió un buen guión. Las obras que sobreviven nunca aparecen solas. Se construyen con experiencias, influencias, contradicciones, conocimiento, decisiones técnicas y muchas personas que dejan algo de sí mismas.

Más allá de una imagen

Quizá esa sea la verdadera lección que comparten ´I Play Rocky´ y el futuro Museo Nacional del Ecuador. No necesitamos que el museo tenga forma de pirámide para sentirlo ecuatoriano. Tampoco necesitamos que Stallone esté detrás de cada decisión para emocionarnos con una nueva película.

Lo que sí necesitamos son procesos transparentes, respeto por quienes construyeron esas historias y apertura para escuchar a quienes las reconocen como parte de su memoria. La identidad no es un disfraz que se coloca después de terminar un edificio. Tampoco es una propiedad absoluta que impide que otros interpreten una historia.

Es una conversación permanente entre quienes crean, quienes recuerdan, quienes saben construir y quienes algún día habitarán ese relato. Y las conversaciones importantes rara vez caben en una sola imagen.