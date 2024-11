El Black Friday es visto, en la actualidad, como una temporada relevante para que las empresas y los comercios se recuperen.

Las ventas internas en Ecuador cayeron un 1,7 % durante los ocho primeros meses del 2024, si se compara con el mismo período de 2023, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Las empresas requieren mejorar su facturación atrayendo a los consumidores mediante ofertas, promociones o descuentos. Y estos últimos buscan ahorrar para los regalos de Navidad y Año Nuevo. El Black Friday ya es una tradición en Ecuador.

El Black Friday movió cerca de 600 millones de dólares en el 2023. Las expectativas para ahora son que se mantenga o sea superior. La liquidez y la responsabilidad para endeudarse por parte de los consumidores estarán entre los factores que determinen el resultado.

Los expertos en finanzas personales recomiendan un análisis previo de las ofertas, descuentos o promociones, la capacidad de endeudamiento real en función de los ingresos familiares o personales y no caer en el consumismo.

En la actualidad, se incorpora otro aspecto al análisis: la seguridad. Los negocios o centros comerciales deben considerar esa variable y coordinar con el Estado.

Para ello, los establecimientos deben mantener colaboración total y estratégica con la Policía. Planificar operativos que brinden confianza a los clientes.

El consumidor, que compre de forma presencial o virtual, debe estar protegido ante cualquier amenaza a su integridad física, sus pertenencias o delitos de ciberseguridad.

Eso incentivará a las personas a consumir más en Ecuador y no optar por otras alternativas como las compras en el exterior, que es una queja constante de los comercios nacionales.

El consumidor también debe considerar un factor fundamental. Sin consumo no se mueve la economía. Es un círculo virtuoso. Si no hay ventas locales, no hay producción ni fuentes de trabajo (nuevas o actuales). Así se mueven grandes economías como la de Estados Unidos. Claro que en Ecuador las circunstancias son otras, pero la idea es la misma.