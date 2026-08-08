La política local de Ecuador no puede depender solo del voto

Seis alcaldes en funciones permanecen privados de libertad en Ecuador mientras avanzan procesos por supuestos delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, delincuencia organizada y comercialización ilegal de combustibles.

La cifra no puede leerse como una coincidencia ni como una suma de casos aislados. También revela una crisis de confianza en la administración local, justo cuando el país entra en un nuevo calendario electoral.

Entre el 2 y el 17 de agosto de 2026, las organizaciones políticas pueden inscribir candidaturas para las elecciones seccionales. El 29 de noviembre se elegirán, entre otras autoridades, 222 alcaldes y 23 prefectos.

Ese calendario vuelve más urgente una discusión que los partidos suelen postergar: cómo seleccionan a quienes aspiran a manejar municipios, presupuestos, contratos, permisos y servicios públicos.

Los alcaldes privados de libertad corresponden a Guayaquil, Esmeraldas, Jipijapa, Pujilí, Machala y El Tambo. Cada proceso tiene delitos señalados por Fiscalía, expedientes propios y etapas judiciales diferentes. Por eso, la presunción de inocencia debe respetarse en todos los casos.

Pero respetar la presunción de inocencia no significa ignorar la dimensión institucional del problema.

Cuando una autoridad electa termina detenida o procesada por supuestos delitos relacionados con recursos públicos, contratación, patrimonio injustificado o posibles vínculos con economías ilegales, el daño no recae únicamente sobre su administración. También golpea la confianza de los ciudadanos en la política local.

El problema se agrava porque la Fiscalía confirmó que existen otras investigaciones contra alcaldes y prefectos del país. No se conocen nombres ni número de expedientes, porque esas indagaciones permanecen bajo reserva. Aun así, la advertencia ya es suficiente.

Los gobiernos locales son una de las puertas más sensibles del Estado.

Desde los municipios se administran obras, tasas, contratos, licencias, permisos, mercados, movilidad, catastros y servicios básicos. En territorios donde la institucionalidad es débil o la presión criminal aumenta, esos espacios pueden volverse vulnerables a redes de corrupción, intereses privados o economías ilícitas.

La respuesta no puede limitarse a esperar sentencias.

La justicia debe avanzar con independencia, pruebas y garantías. Pero la política también tiene una responsabilidad propia. Los partidos y movimientos no pueden escudarse únicamente en que una persona no tiene sentencia ejecutoriada para convertirla en candidata.

La ley marca un piso. La ética pública debería exigir más.

Las organizaciones políticas necesitan filtros reales antes de inscribir candidaturas: revisión de patrimonio, conflictos de interés, vínculos empresariales, antecedentes públicos, trayectoria administrativa y capacidad para explicar el origen de sus recursos. No se trata de reemplazar a los jueces, sino de asumir responsabilidad política antes de entregar poder territorial.

El riesgo es evidente. Si las candidaturas se definen solo por popularidad, capacidad económica o posibilidad de ganar una elección, los municipios seguirán expuestos a autoridades sin controles suficientes.

Ecuador no puede llegar a unas seccionales con la misma lógica que ha producido este deterioro.

La ciudadanía también tiene un papel. El voto local no puede decidirse únicamente por una obra visible, una campaña intensa o una promesa inmediata. Elegir alcaldes y prefectos implica entregar administración pública, presupuesto y poder político en territorios donde se juega buena parte de la vida cotidiana.

Por eso, la inscripción de candidaturas debería ser más que un trámite electoral.

Debe convertirse en un momento de escrutinio público. Los partidos deben explicar a quién postulan y por qué. Los candidatos deben transparentar su trayectoria. Y las instituciones de control deben actuar con oportunidad, no cuando el daño ya está hecho.

Los procesos penales contra alcaldes en funciones deben resolverse en los tribunales. Pero el mensaje político ya está sobre la mesa: la democracia local está perdiendo confianza.

Las elecciones seccionales de noviembre no solo definirán nuevas autoridades. También mostrarán si las organizaciones políticas entendieron la gravedad del momento o si volverán a entregar municipios y prefecturas a candidaturas sin filtros suficientes.

La confianza local no se recupera con discursos. Se recupera con justicia independiente, partidos responsables y ciudadanos dispuestos a exigir más antes de votar.

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