Nueva reestructuración de deuda con China

Este año, en medio de la pandemia, el Gobierno ha logrado reestructurar parte de la deuda pública a través de cuatro operaciones. La más reciente se dio a conocer el miércoles pasado e involucra al Eximbank de China.

La deuda con este banco asciende a USD 2 422,8 millones y representa el 44% de todos los compromisos con el gigante asiático, que hasta junio pasado sumaron 5 431 millones.



El acuerdo puntual con el Eximbank permitió dos cosas: reprogramar el pago de cuatro préstamos y contar con un período de gracia de 16 meses para no pagar el capital.



El alivio financiero de esta operación suma USD 474 millones y durará hasta marzo del 2022, cuando se reanudará el pago de esos recursos.



La deuda total con el Eximbank no cambia, pero los pagos se acumularán para la etapa final de período del préstamo, es decir, el país tendrá que pagar más entre 2025 y 2029.



El 84% de la deuda con el Eximbank se contrató para financiar los proyectos Coca-Codo Sinclair, Sopladora, Minas-San Francisco y la Línea de Transmisión eléctrica de 500 kw.



Además de la reestructuración con el Eximbank, el Gobierno concluyó el mes pasado una operación similar con China Development Bank (CDB), que también permite un alivio a la caja fiscal por USD 417 millones. Esos recursos debían pagarse este año y ahora quedarán para el 2021.



En mayo pasado, la estatal Petroamazonas también consiguió diferir el pago del capital de sus bonos por USD 175 millones.



Estas tres operaciones no implicaron una reducción del capital o de las tasas de interés, como sí ocurrió con la reciente reestructuración de bonos soberanos, por USD 17 400 millones, con la cual se ampliaron los plazos de pago, se recortó el capital en USD 1 500 millones y se redujo la tasa de interés en cerca de 4 puntos.



De cualquier manera, todas estas operaciones le dan oxígeno a la caja fiscal por un par de años. En ese tiempo, este y los próximos gobiernos deberán hacer las reformas necesarias para que las finanzas públicas sean sostenibles, lo cual pasa por ir bajando el endeudamiento público.