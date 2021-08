Mayor inclusión financiera, un objetivo nacional

El financiamiento informal en el país es muy costoso, sobre todo para aquellas personas que requieren préstamos pequeños, menores a USD 500. Ellas acuden al denominado chulco, que es su única opción para obtener recursos de forma rápida, pese a que pagan tasas de interés desorbitantes.



Un estudio presentado esta semana por Equifax reveló que las personas que buscan créditos en el en sector informal terminan pagando tasas de interés sobre 1 200% anual.



La gran mayoría no está consciente de eso por su escasa educación financiera. Si les ofrecen un crédito sin garantías, pero a una tasa del 4,43% diaria, lo aceptan porque desconocen que pagarán 1 238% de tasa anual.



No es un problema solo de Ecuador. A raíz de una encuesta realizada este año en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, se concluyó que una baja proporción de la población en los cuatro países respondió correctamente a la pregunta sobre el cálculo de una tasa de interés simple: 22% en Perú, 19% en Ecuador, 13% en Brasil y 10% en Colombia, según el CAF Banco de Desarrollo de América Latina.



Y esas personas también son blanco fácil de aquellos estafadores que ofrecen pagar 90% de tasa de interés semanal por un depósito.



Una ciudadanía mejor educada en temas económicos y financieros no solo puede contribuir al mejor funcionamiento de la economía, sino también a que las políticas públicas sean más efectivas.



Lo anterior es clave en los actuales momentos, cuando el Gobierno está por definir una nueva política de tasas de interés, entre cuyos objetivos está mejorar la inclusión financiera.



Hasta finales del año pasado, el 75% de ecuatorianos adultos tenía acceso a productos y servicios financieros, según el Banco Central. Si bien hay una mejoría respecto de los años previos, no es suficiente, pues deja de lado a quienes más necesitan de un crédito para salir de la pobreza, especialmente a las mujeres.



Quienes dicen defender las causas de los más pobres debieran impulsar la formalización del crédito y la educación financiera, para quitar espacio a ofertas económicas populistas.