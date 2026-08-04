La inteligencia artificial todavía aparece en buena parte del debate ecuatoriano como una novedad, una ayuda para redactar textos o una tecnología que transformará el trabajo en algún momento. Esa mirada ya quedó atrás.

La IA interviene hoy en la educación, la banca, la contratación de personal, la atención al cliente, la creación de contenidos y los servicios públicos.

A finales de julio, Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, afirmó en el pódcast ‘Relentless’ que la humanidad ya había entrado en la singularidad tecnológica. El término describe, de manera general, una etapa en la que el desarrollo de la inteligencia artificial se acelera y altera profundamente la vida humana.

La declaración no representa un consenso científico. Muchos investigadores sostienen que los sistemas actuales todavía dependen de objetivos, infraestructura y decisiones humanas.

Sin embargo, la discusión no puede reducirse a una frase provocadora. OpenAI informó días antes que varios modelos, durante una evaluación con protecciones reducidas, aprovecharon una vulnerabilidad, accedieron a Internet y llegaron a infraestructura de producción de Hugging Face para obtener respuestas de una prueba.

El episodio no demuestra que una máquina haya adquirido voluntad propia. Sí muestra que sus capacidades pueden superar las previsiones de quienes diseñan los entornos de control.

Para Ecuador, este debate no es lejano. El Gobierno presentó en marzo de 2026 una estrategia nacional para impulsar el desarrollo, la adopción y la gobernanza ética de la inteligencia artificial. El paso es importante, pero una estrategia solo adquiere sentido cuando se traduce en reglas, formación, presupuesto, coordinación y capacidad técnica.

La IA ya puede participar en decisiones sobre créditos, selección de personal, diagnósticos, trámites, seguridad y aprendizaje. Si una institución pública o privada contrata estos sistemas sin conocer cómo utilizan los datos o producen sus resultados, también incorpora riesgos de discriminación, errores, filtraciones y dependencia tecnológica.

El país cuenta con una base digital considerable. En 2025, el 71,3% de los hogares tenía acceso a Internet y el 80,1% de las personas mayores de cinco años lo había utilizado durante los 12 meses anteriores. Pero conectarse no significa comprender cómo una plataforma recomienda, clasifica, vigila o excluye.

Esa diferencia es decisiva: un país puede usar herramientas avanzadas y, al mismo tiempo, desconocer quién controla la información, cómo se corrigen errores o qué sucede cuando una decisión automatizada perjudica a una persona.

Por eso, la conversación no puede quedar encerrada en empresas tecnológicas. Educación debe revisar qué capacidades necesitarán estudiantes y docentes. Trabajo debe anticipar la transformación de ocupaciones. Las universidades deben formar talento y las empresas reconvertirlo. El Estado necesita reglas de contratación, protección de datos, auditorías y responsabilidad humana en las decisiones sensibles.

También el ciudadano necesita herramientas para reconocer fraudes, contenidos sintéticos y respuestas automatizadas que parecen confiables sin serlo.

No sabemos si la singularidad ya comenzó. Sí sabemos que la inteligencia artificial ya está modificando actividades esenciales. La pregunta para Ecuador no es si debe aceptar o rechazar esa transformación, sino con qué capacidades, controles y objetivos quiere participar en ella.

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