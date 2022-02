La falta de revisión vehicular afecta al usuario en Quito

El aplazamiento de la revisión técnica vehicular en Quito ha causado confusión y desorientación en la ciudadanía. Los trámites de matriculación quedan represados en el cantón por diferencias entre el Municipio y los operadores que brindan el servicio, cuyos contratos se vencieron y no se han renovado. El efecto de esa falta de previsión se la ha trasladado al ciudadano, que tiene que esperar meses para cumplir con el trámite o ir a otros cantones para hacerlo.

Una nueva calendarización, que regirá desde julio, originará una cadena de afectaciones porque se relegan esas actividades que, usualmente una buena parte de la ciudadanía (civil y jurídica), ya la tenía programada, de acuerdo con el número de la placa de los vehículos. Lo que debía iniciarse en febrero empezará en julio, siempre que se logre terminar el proceso de licitación para adjudicar el nuevo contrato. ¿Qué pasa si no? ¿Se apretarán más las fechas y habrá más gente haciendo trámites en los mismos espacios, justo cuando el distanciamiento sigue siendo necesario?

Proponer que los propietarios puedan ir a otros cantones cercanos de Pichincha y de otras provincias para completar el proceso de revisión y matriculación también complica al usuario. Al menos se ha establecido que este retraso, que no es culpa del ciudadano, no originará cargas tributarias ni multas de enero a julio, fecha en la que recién empezaría el proceso de revisión.

Las elaboraciones de contratos entre instituciones jurídicas establecen cláusulas de responsabilidad civil y penal, amparadas en la Ley Orgánica de Contratación Pública. Por lo que es necesario que el Cabildo encuentre los servicios adecuados para sus distintas áreas, ajustados a la realidad económica, pero sin un prejuicio a la ciudadanía. Además, el usuario no debe asumir las falencias administrativas, indistintamente del funcionario o del período en que se tuvo que revisar este tema. Lo actual refleja una falta de anticipación que debe someterse a indagación para que no se repita. Encontrarse con estos casos en épocas de modernidad donde la tecnología puede ayudar a hacer más expeditos los trámites marca todo un retroceso.