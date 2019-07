UPCs abandonadas, la seguridad que se deteriora

Una UPC destruida, tugurizada es un foco de delincuencia y es una cara triste del deterioro que se vive.

La nota de este Diario, que muestra una unidad abandonada en Carapungo (en el norte de la capital), refleja un sector en abandono.



Las personas que circulan por el lugar señalan que desde ese edificio abandonado salen delincuentes y se refugian gente sin vivienda.

Una edificación en franco deterioro no es sino un nido de roedores y producen una imagen deprimente.



Quito debe asumir el reto de demoler los sitios que, como el mostrado, estén mal construidos o no lo hayan sido en sitios propicios.



Los datos dicen que hay 12 edificaciones en mal estado de un total de 280 unidades en la capital. En todo el país hay 1595 de estos locales.



La idea respondía a un plan de acercar a los policías a los barrios, a sectores estratégicos para que desde cada UPC se responda con celeridad y eficiencia a las llamadas de auxilio ciudadano.



Líneas telefónicas, centrales digitales y hasta botones de pánico comprendían algunos de los instrumentos para una mejor respuesta en pro de la seguridad ciudadana.



Años atrás, cuando el tema de la seguridad cobraba proporciones, un plan de cooperación entre empresas privadas y la Policía llenó de los Puestos de Auxilio Inmediato ( PAI) miles de esquinas en sitio estratégicos. El plan tuvo sus detractores pero fue un elemento disuasivo sin duda eficaz para atenuar la acción criminal. Ese mismo propósito disuasivo y estratégico tienen las UPC.



Más allá de los cuestionamientos a los contratos de construcción y equipamiento, es importante dar continuidad a los planes de protección.



No es una buena señal que los cambios de Gobierno o de autoridades del ramo dejen todo lo actuado atrás.



Quizá es menester revisar las propuestas y los métodos de trabajo, pero aprovechar los ingentes recursos empleados por el Gobierno central y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para preservar el bien superior de la calidad de vida y seguridad de las personas; es una tarea que no admite que se pierda el norte.