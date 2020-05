Caminos para la apertura controlada y necesaria

La crisis causada por el coronavirus afecta la salud pero puede tener consecuencias nefastas sobre la economía.

Luego de la fase de semaforización, corre por cuenta de los municipios y cantones el salir paulatinamente del encierro y la inacción productiva.



El Alcalde de Quito, en diálogo con este Diario, dio las claves de su punto de vista para afrontar el momento.



La idea es convivir con lo que nos ocurre, hacerlo de modo precavido y ordenado, pues se trata de preservar la salud pero reactivar la economía.



La ciudad, poco a poco y más allá del semáforo, ha ido abriéndose a la nueva normalidad, como le dicen.



La realidad de los miles de ecuatorianos - y extranjeros - sin trabajo estable va ganando la calle. Es un tema que no se puede soslayar.



Desde la cabeza del Concejo edilicio se piensa que los planes pilotos y el desconfinamiento por áreas de comercio e industria son claves.



Para esa tarea, las medias y protocolos de seguridad y salud deben ser muy claras. Normas de distancia social, uso de mascarillas, poca ocupación simultanea de espacios.



Aún hay preguntas en materia del transporte de pasajeros, donde la aglomeración es la norma. ¿Cómo debe ser su uso para evitar contagios? El Cabildo tiene listo un plan.



Todos sabemos que los contagios van a seguir creciendo y por ello es mejor una situación controlada para evitar que los hospitales se saturen.



En esa lógica, pero con el convencimiento de que la situación económica, si sigue así, hará inviable al país, un grupo de economistas propuso su idea en EL COMERCIO.



La tesis propuesta habla de que la población de entre 18 y 40 años salga a trabajar observando todas las medidas de salud y cuidado sanitario.



Concluyen que si ese paso es ordenado, el crecimiento de la curva de contagios puede ser controlado.



Los mayores de 60 años o personas con enfermedades preexistentes, y por ende vulnerables, no deben asistir a los lugares de trabajo por ahora.



El debate está abierto pues la sociedad no puede quedarse en la mera mención del dilema salud versus economía, sino hallar salidas.