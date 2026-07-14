Ecuador exporta más, pero debe diversificar su oferta

En un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados, Ecuador logró mantener una dinámica positiva en sus ventas al exterior. Así, consolidó un superávit comercial y reafirmó el rol estratégico del sector exportador como generador de divisas, empleo e inversión.

Las cifras respaldan este desempeño. Entre enero y mayo de 2026, Ecuador exportó 16 288 millones de dólares. Esa cantidad significa un crecimiento interanual del 5%, mientras que la balanza comercial registró un superávit de 2 144 millones de dólares.

Detrás de estos resultados se encuentran tanto la recuperación de las exportaciones petroleras como el buen desempeño de productos tradicionales y no tradicionales como el camarón, el banano y la minería, sectores que continúan posicionando al país en mercados internacionales.

Sin embargo, sería un error interpretar estas cifras únicamente como un éxito coyuntural. La economía ecuatoriana necesita transformar este crecimiento en una estrategia sostenible de largo plazo.

La caída de las exportaciones de cacao evidencia que depender excesivamente de determinados productos o de factores externos, como los precios internacionales, mantiene al Ecuador expuesto a ciclos que pueden revertirse rápidamente.

Precisamente, al excluir este rubro, las exportaciones no petroleras crecieron 14%. Es decir, existe una base productiva con capacidad para expandirse si cuenta con condiciones adecuadas.

Otro elemento que merece atención es el crecimiento de las importaciones, que avanzaron a un ritmo superior al de las exportaciones durante el mismo período.

Si bien este comportamiento puede responder a una mayor actividad económica y a la adquisición de bienes de capital, también recuerda que el fortalecimiento del comercio exterior requiere una política integral que impulse la competitividad nacional y fomente la producción con mayor valor agregado.

El desafío para Ecuador ya no consiste únicamente en exportar más, sino en exportar mejor. Diversificar mercados, incentivar la innovación, incorporar tecnología y fortalecer las cadenas productivas permitirá reducir la vulnerabilidad frente a los cambios internacionales y generar mayores beneficios para la economía nacional.

Las exportaciones seguirán siendo un pilar del crecimiento, pero su verdadero aporte dependerá de la capacidad del Ecuador para convertir el buen momento comercial en una política de desarrollo sostenido.

Además, de la capacidad de generar empleo de calidad, atraer inversión y consolidar una economía más competitiva y resiliente. Ese debe ser el siguiente paso.