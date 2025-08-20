El reciente auge del cacao ecuatoriano, impulsado por altos precios internacionales y un volumen creciente de exportaciones, representa una oportunidad única para consolidar la economía de los pequeños productores, que constituyen la mayor parte de los cultivos en el país.

En las recientes estadísticas de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) se conoció que las ventas del cacao a los diferentes mercados internacionales auparon el crecimiento de las exportaciones no petroleras de Ecuador. Las exportaciones de cacao tuvieron un sorprendente incremento del 82%, alcanzando 2 310 millones de dólares.

Los pequeños productores son una parte fundamental de la cadena del cacao, por lo cual, las políticas de financiamiento y asistencia técnica deben centrarse en ese grupo, para mejorar sus economías familiares

Sin embargo, este panorama favorable aún no se traduce en mejoras sustanciales para quienes sostienen la producción: enfrentan intermediarios que reducen sus márgenes de ganancia y carecen de tecnificación que optimice la productividad y el manejo de sus cosechas.

Para aprovechar este momento dorado, es esencial que autoridades, gremios y actores del sector trabajen de manera conjunta. La estrategia debe incluir financiamiento accesible, capacitación técnica y acceso a tecnología que permita a los productores incrementar su competitividad y reducir costos, elevando su calidad de vida sin comprometer la sostenibilidad del sector.

A la par, es crucial prevenir riesgos futuros. La expansión indiscriminada de cultivos ante precios altos puede derivar en sobreproducción, con el consiguiente desplome de los precios. Una planificación cuidadosa y políticas que equilibren la oferta con la demanda internacional garantizarán que el crecimiento del cacao sea sostenible y beneficioso para todos los actores del sector.

En suma, el boom del cacao no solo debe ser un reflejo de cifras en las estadísticas de exportación, sino una verdadera oportunidad para transformar la economía de los pequeños productores y asegurar que Ecuador mantenga su posición competitiva en el mercado global sin comprometer su estabilidad futura.