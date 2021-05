Antonio Valencia, en lo alto del podio deportivo

La noticia llegó sin envolturas ni lugar a especulaciones. Antonio Valencia, el futbolista ecuatoriano que más fama alcanzó, deja las canchas.



El nombre del popular ‘Toño’ se sumó a aquellos que como Alberto Spencer, Alex Aguinaga, Iván Kaviedes o Adolfo Bolaños brillaron alto y se destacaron entre los mejores del fútbol fuera de los linderos patrios.



En el mundo del balompié podríamos mencionar también a Polo Carrera, Ítalo Estupiñán, Félix Lasso, Ulises de la Cruz, Edison Méndez, los Benítez (padre e hijo, Ermen y Christian), Agustín Delgado, ‘Pavo’ Noriega, Luis Capurro, Felipe Caicedo y otros, que hoy pasean su clase por el mundo, en Italia, México o Brasil, por ejemplo; y en el arco: Milton Rodríguez, Carlos Luis Morales, Alexander Domínguez, entre otros.



El deporte nacional rara vez sobresalió a no ser por estos nombres, y la trayectoria fundamental de Antonio Valencia, que lo llevó de su natal Lago Agrio a El Nacional, a España, en el Recreativo de Huelva y Villarreal, hasta llegar a Reino Unido en Wigan para pasar al Manchester United, uno de los grandes clubes de todos los tiempos del fútbol mundial, y lucir por años su banda de capitán.



Más allá de alguna sombra y ciertos cuestionamientos puntuales, Antonio Valencia ya hizo historia grande en el fútbol europeo y así será recordado. Además, dio a la Selección nacional grandes jornadas de gloria.



Al saludar a Antonio Valencia y agradecer por los momentos de alegría que dio a los amantes del deporte rey no queremos olvidar a otros grandes de la historia deportiva, como Jefferson Pérez, Rolando Vera, Andrés Gómez o Pancho Segura.



Nadie olvida la hazaña de los ‘Cuatro Mosqueteros’ en el torneo continental de la natación o la de Jorge Delgado Panchana y varios otros nadadores estupendos.



No dejamos pasar a Richard Carapaz y el equipo ciclista de compatriotas en las grandes rutas de Europa y exigentes torneos de alta exigencia. Con Antonio Valencia damos gracias a Ángela Tenorio, Alexandra Escobar y Álex Quiñónez, en otras disciplinas. El país lo reconoce.