Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La Asamblea Nacional del Ecuador, el 4 de octubre de 2022, declaró como fiesta cívica el 11 de septiembre de cada año para celebrar el “Día Nacional de la República”, fecha en la que se suscribió en Riobamba la primera Constitución.

Esta resolución aprobó la Asamblea con 77 votos y constó de tres artículos: la declaratoria aludida; la exhortación para que se celebre en todos los planteles del país; y, que cada 11 de septiembre sesione la Asamblea Nacional en Riobamba.

Cabe recordar que el Congreso Constituyente, en la sesión del 11 de septiembre de 1830, eligió al general Juan José Flores, venezolano, como presidente de la República. La Constitución de 1830 rigió durante el primer período de gobierno de Flores hasta 1835, cuando inició la Presidencia de Vicente Rocafuerte.

El 11 de septiembre pasa desapercibido en el Ecuador. Es hora que los ecuatorianos, más allá de las orientaciones políticas e ideológicas, celebremos este hecho histórico -no con vacación y puente obligatorio- sino con demostraciones patrióticas y cívicas: concursos de historia, libro leído, debates, certámenes académicos, desfiles dentro de los centros escolares, periódicos murales, recitales, promoción en las redes sociales, blogs, audios (podcast), videos, ensayos y alegatos con la participación de todos los planteles, desde el ciclo inicial hasta al superior.

En la Cancillería funcionó por años una comisión de conmemoraciones cívicas, que fue eliminada sin beneficio de inventario. Ahora, el país tiene una nutrida agenda de vacaciones y turismo, en fechas en que los ciudadanos debemos recuperar la memoria y fortalecer el amor a la Patria.

Por lo dicho, no es justo que el Día Nacional de la República sea olvidado por la población, y en especial por el sistema educativo que debe valorar lo nacional y estimular el civismo, alejado de los regionalismos que tanto daño han causado al país.