Cuando las naciones deciden construir su  futuro

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Hay preguntas que acompañan a la humanidad desde que los primeros pueblos comenzaron a organizarse en comunidades permanentes. No pertenecen a una época ni a una disciplina. Las han formulado filósofos, historiadores, economistas y gobernantes porque, en el fondo, todas intentan comprender el mismo misterio: ¿por qué algunas sociedades consiguen construir un futuro que parece ampliar las posibilidades de cada nueva generación, mientras otras permanecen atrapadas en un presente que se repite una y otra vez?

La historia está llena de imperios que desaparecieron cuando parecían invencibles y de pequeñas naciones que, contra todo pronóstico, terminaron ocupando un lugar desproporcionadamente importante en el mundo. Está llena de pueblos que transformaron la escasez en creatividad y de otros que, aun disponiendo de inmensas riquezas, nunca lograron convertirlas en bienestar duradero. Vista desde esa perspectiva, la historia resulta menos predecible de lo que podemos imaginar. No sigue una línea recta ni responde a una única causa. Está hecha de decisiones, de accidentes, de conflictos, de aprendizajes y, sobre todo, de la capacidad o de la incapacidad de las sociedades para reinventarse.

Quizá por eso la pregunta verdaderamente importante no sea por qué unas naciones son ricas y otras pobres. Esa es apenas la manifestación visible de un fenómeno mucho más profundo. La pregunta de fondo es otra: ¿cómo aprende una sociedad a imaginar un futuro compartido y a convertir esa imaginación en una obra colectiva?

Porque el futuro de una nación nunca aparece espontáneamente. No surge como consecuencia automática del paso del tiempo, ni como premio concedido por la geografía, ni como un regalo de la abundancia de recursos naturales. El futuro se construye. Y toda construcción comienza mucho antes de que aparezcan las carreteras, las universidades, las empresas o los grandes indicadores económicos. Comienza cuando una comunidad desarrolla una idea compartida sobre aquello que desea llegar a ser.

Esa afirmación puede parecer abstracta, pero la historia demuestra una y otra vez que las grandes transformaciones nacionales nacen primero en el terreno de las ideas. Antes de levantar instituciones, una sociedad debe imaginar que esas instituciones son posibles. Antes de consolidar una economía innovadora, debe creer que el conocimiento debe convertirse en su principal riqueza, “requisito sine qua non”. Antes de construir confianza, debe aceptar que la cooperación produce mejores resultados que la desconfianza permanente. Las obras materiales llegan después. Lo primero que se construye es una manera de comprender el porvenir.

Aquí reside una de las diferencias más profundas entre los países que consiguen transformar su trayectoria histórica y aquellos que permanecen inmóviles durante décadas. Los primeros desarrollan la capacidad de pensar más allá de la urgencia cotidiana. Aprenden a tomar decisiones cuyos beneficios quizá no disfrutarán quienes las impulsan, pero sí sus hijos y sus nietos. Comprenden que una nación no se edifica para una elección, ni siquiera para una generación. Se edifica para el tiempo.

Esa es una idea exigente. Significa aceptar que el desarrollo no consiste únicamente en aumentar la producción o mejorar los ingresos. Es, sobre todo, un proceso de acumulación de confianza. Una sociedad comienza a cambiar cuando millones de personas creen que vale la pena estudiar, invertir, emprender, respetar las reglas y aplazar una recompensa inmediata porque confían en que el mañana ofrecerá mejores oportunidades que el presente.