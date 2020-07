Para los formales, el Ecuador es un país con altos costos laborales. Quien quiere respetar la ley y contratar un empleado tiene que pagar bastante más que en Perú o Colombia. El problema con eso es que mucho del sector productivo no puede pagar tanto y sólo le quedan las opciones de no contratar gente o de convertirse en informal. Ambas son malas opciones.

Comparar los costos laborales entre países no es fácil, pues cada legislación tiene características únicas que afectan el costo de contratar una persona. Por ejemplo, en Ecuador, la semana laboral es de 40 horas, mientras que en Colombia y en Perú es de 48, de manera que sólo comparar sueldos no es suficiente.



Para superar esa limitación se puede calcular el costo de contratar a un empleado durante un año entero, pagarle todo lo que requiere la ley de cada país, luego ver cuántas horas trabajó y sacar un promedio de cuánto costó cada hora de trabajo.



De esa manera se llega a la conclusión que un empleado que gana el sueldo mínimo en el Ecuador (ponderado por las horas que trabaja, etc.), le cuesta s su empleador USD 3,53 por cada hora trabajada.



En el caso del Perú, con un tipo de cambio de 3,5 soles por dólar, ese costo es de USD 2,18 por hora, mientras que, para Colombia, siempre respetando todas las normas legales, da USD 1,76 por hora (a un tipo de cambio de 3800 pesos por dólar).



En resumen, por una hora de trabajo de un empleado a tiempo completo que gana el sueldo básico, cumpliendo todas las leyes, el costo para el empleador es de USD 3,53 en Ecuador, 2,18 en Perú y 1,76 en Colombia. Esta comparación, que considera el sueldo básico, los sobresueldos, los aportes a la seguridad social, los fondos de reserva y cualquier otro costo para la empresa y que luego ajusta ese valor para las horas realmente trabajadas, nos dice que, al menos comparados con los vecinos, somos un país con una mano de obra cara.



Los altos costos de los despidos vuelven aún más caro al Ecuador. Para comparar esto con otros países se puede hacer una nueva comparación: imagínese que un empleado que gana el sueldo básico trabaja durante seis años en una empresa, luego de lo cual es despedido; si se suma todos los costos que implicó y cuántas horas trabajó, se obtiene el costo por hora para ese ejemplo: USD 3,8 para Ecuador, 2,4 para Perú y 1,9 Para Colombia.



Un empleador honesto que haga este cálculo pensará muchas veces antes de crear ese puesto de trabajo en el Ecuador y hay una alta probabilidad de que ese empleo no se cree.



Y si hablamos de un puesto de trabajo puede no sonar a mucho. El gran problema está en la creación masiva de empleos para las personas que ganarían el básico: eso simplemente no ocurre en el Ecuador. Pero eso sí, tenemos un sector informal inmenso.