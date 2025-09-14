·… En esta oportunidad, un invitado excepcional, me refiero al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolàs Maduro Moros….” Palabras de bienvenida de R. Correa en una reciente entrevista en el Palacio de Miraflores en Caracas. Inicio que fue señal que la entrevista tomaría un camino previamente calculado y pavimentado… El espacio se dio a través RT (Russia Today), medio internacional de comunicación financiado por el gobierno de la Federación Rusa. Su línea editorial, pese a que se dice independiente, en realidad está alineada a los intereses y a la política exterior del Kremlin.

Maduro trató de instalar la idea de una amenaza militar estadounidense – “ocho buques, más de mil misiles y un submarino nuclear” -, negó la existencia del “Cartel de los Soles” y aseguró que Venezuela está “libre de narcotráfico”, deslizando incluso acusaciones hacia navieras ecuatorianas. Se pretendía proyectar a Maduro como estadista sitiado. La conversación reiteró dos ideas: la amenaza externa ligada a intereses por recursos (petróleo, gas, oro) y la externalización del narcotráfico como fenómeno ajeno a Venezuela. La fórmula sustenta a la audiencia militante, pero tropieza con evidencias y con las agendas de seguridad de varios países, incluyendo a Ecuador.

a. El guión de “agresión inminente” tiene una intención política clara: cohesionar hacia adentro, victimizar al régimen hacia afuera y ensayar un marco disuasivo que internacionaliza la disputa.

b. Ante la pregunta del “Cartel de los Soles”, Maduro lo enfocó como relato hollywoodense y trasladó la imputación al sistema financiero estadounidense. Sin embargo, desde marzo 2020 existe una acusación formal del Departamento de Justicia de EE. UU. que imputa a Maduro y a otros altos funcionarios por narco terrorismo y los vincula al llamado “Cartel de los Soles”. Se puede debatir si es un cartel jerárquico o una red de corrupción; lo insostenible es negar su existencia, cuando hay designaciones, acusaciones y testimonios que apuntan en dirección contraria.

c. La narrativa de que Venezuela está “libre de narcotráfico”, con cultivos y laboratorios inexistentes y un crimen transnacional supuestamente desmantelado. Ahí el contraste es mayor: el International Narcotics Control Strategy Report INCSR 2025 mantiene a Venezuela como país de tránsito relevante; verificadores regionales han cuestionado la afirmación de que el Tren de Aragua esté “exterminado”, y los casos judiciales en países vecinos muestran actividad de sus células. En ese marco, la alusión a “navieras ecuatorianas” opera como comodín retórico: desplaza responsabilidad y abre un flanco reputacional para Ecuador, ya que pretende ubicar al país como chivo expiatorio logístico.

En suma, el encuentro de Correa con Maduro fue propaganda, con libreto disfrazada de entrevista sin repreguntas; organiza a la audiencia propia y ordena la agenda del régimen en modo defensivo. Para Ecuador, el antídoto no es la réplica airada, sino producir estadísticas creíbles, controles demostrables y cooperación internacional efectiva (auditorías externas de puertos, trazabilidad, contenedores, entre otros).

Sin perjuicio de lo cual, resulta penoso que el expresidente Correa se haya prestado ante sus dos jefes – poniéndose al servicio de un libreto propagandístico – para semejante despropósito, que no solamente lo devalúa aún más al defender y simular una entrevista (sin contraposición) con un líder autoritario, sino que coadyuva localmente a cavar la tumba de su partido la Revolución Ciudadana RC5.–