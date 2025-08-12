Trump ha subido la tarifa arancelaria en un 15% para más de 1 000 productos que EE.UU. importa del Ecuador, perjudicando principalmente a nuestras ventas de camarones, banano, minerales y metales, cacao, flores, variedad de frutas, atún y otros productos de la pesca. En consecuencia, los precios a los consumidores se elevarán y el consumo disminuirá indefectiblemente. Esto afectará a los ingresos de nuestros exportadores y de los trabajadores concernidos, porque tendrán que ajustar sus precios para ser competitivos.

Si la subida arancelaria es similar para 200 países afectados, se disparará una inflación creciente, que podría afectar políticamente a Trump en las próximas elecciones legislativas, porque la economía de los EE.UU. se enfriará y no habrá certidumbre en los negocios.

Por otro lado, se está gestando una fuerte depreciación del dólar, que según el índice DXY, en el primer semestre de este año ya ha perdido el 10,8% frente al euro, la libra esterlina, el dólar canadiense, el yen japonés, el franco suizo y la corona sueca. Esto afecta al Ecuador dolarizado porque sus dólares se han depreciado y el valor de nuestras importaciones provenientes de Europa y Japón subirán conforme al índice de desvalorización del dólar. Se prevé que esta tendencia se eleve y el impacto sea mayor e irreversible.

El corto circuito que Trump está causando al sistema económico internacional hará serios estragos en todo el mundo, porque las nuevas inversiones y todas las cadenas de valor sufrirán bajas por la incertidumbre, pues nadie puede estar seguro de que los precios del transporte y la logística serán estables, no solo por retaliaciones económicas sino por medidas que Trump impone, incluso por razones de política interna, como en el caso de Brasil. De esta manera, Trump está “hackeando” a todas las economías.

El gobierno del Ecuador dijo que le ha tomado por “sorpresa” el 15% del arancel, siendo uno de los primeros países que bajó aranceles para los automotores fabricados en EE.UU. Esto demuestra la improvisación de nuestros delegados que, sin experiencia, no saben lo que está pasando ni lo que está por venir, pues se habla también de retaliar mediante derechos compensatorios antidumping, porque así lo determina la asimetría inmensa de las dos economías, que elimina cualquier poder de negociación frente a un interlocutor supremacista.

Una alternativa viable es el comercio con China, que está bajando los aranceles para los productos ecuatorianos, cuyo transporte marítimo ha mejorado por la nueva ruta vía Chancay, que reduce en 10 días el viaje de Ecuador a China.