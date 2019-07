Corrupción en el fútbol

“Messi explotó contra Conmebol” El astro argentino, rechazando su expulsión con tarjeta roja, añadió: “Creo que la expulsión fue por lo que dije. Mis palabras tuvieron repercusiones, pero siempre hay que ser sincero” ¿Cuáles fueron esas palabras? “La Copa está armada para Brasil”.

Conmebol, en réplica, indicó “en el fútbol a veces se gana y a veces se pierde”, sin referirse a Messi.



Para personas novatas como el autor de esta nota, la sanción fue exagerada. En los diversos partidos de la Copa América, estuvo claro que varios jugadores de otros equipos tenían aversión a Messi, quien sufrió agresiones.



Así como en un país, la primera figura de un Estado es el Presidente de la República; y, en categoría siguen los Ministros, en el fútbol mundial el número uno es la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado). En segundo plano están la Conmebol (con la Copa América); La Concacaf, que engloba al fútbol norteamericano, de Centro América y del Caribe y ostenta la Copa Oro. También hay asociaciones adscritas como en el fútbol de Europa, la UEFA; y para Asia, África y Oceanía, otras. La crítica de Messi fue para la Conmebol, que controla diez asociaciones en condición de miembros.



Respecto al fútbol mundial, sus virtudes, defectos y corrupción está disponible un libro escrito por el periodista estadounidense Ken Bensinger, experto en temas de denuncia. Bajo el atractivo título de “Tarjeta Roja” y el subtítulo “El fraude más grande en la historia del deporte”, en sus 430 páginas (de un total de 477) refiere la corrupción en la administración de dos de estas altas entidades.



La Copa América, había sido premio para la empresa Traffic, comprada por un empresario que se llamó José Hawilla. Sin embargo necesitaba más capital para darle nuevo impulso. Desde 1987, la Copa América se convirtió en un anhelo necesario, pero la fortuna de su dueño no alcanzaba para mayor volumen, lo cual determinó que otros empresarios adquirieran parte de acciones de la promotora.



Entre ellos realizaron acuerdos para reinstalar la Copa América que, para entonces, ya contaba con el respaldo económico suficiente de funcionarios de ese deporte en América del Sur; y también con la simpatía de grandes estrellas como Leo Messi, de Argentina; Luis Suárez, de Uruguay y Neymar, de Brasil.



El libro Tarjeta Roja contiene amplia información sobre la conducta de varios dirigentes del fútbol mundial, sus acuerdos, sus fortunas, el juego de sobornos y otros actos relacionados; mas, no se puede utilizar sus textos, porque el autor y la Editorial Planeta advierten: que no se permite la reproducción total o parcial de este libro. De hacerlo: advierten que se cometería delito contra la propiedad intelectual, es decir entraríamos en el campo penal.