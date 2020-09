Pensando en los jóvenes becados que viajaron a estudiar en universidades prestigiosas del exterior y que al regresar no encuentran ocupaciones acordes a su alta preparación quiero referirme a las nuevas oportunidades que para especialistas técnicos están apareciendo en un nuevo paradigma laboral: el trabajo remoto de los que dominen el idioma inglés especialmente en el sector de tecnología y “fintech”, para trabajar desde su país de residencia a cualquier parte del mundo.

Según la consultora Harris Insights & Analytics “la pandemia ha llevado a más del 50% de la fuerza laboral en Estados Unidos a trabajar remotamente”. Y no hay razones para pensar que esta tendencia no va a consolidarse en otros países desarrollados. De modo que las empresas de todo el mundo comenzarán a contratar a los mejores especialistas técnicos para hacer teletrabajo desde los países en que viven –sin necesidad de visas ni pago de altos impuestos- abriendo nuevas oportunidades que hasta ahora no aparecían con la fuerza y claridad que han surgido con motivo de la pandemia. Esto supone que habría una competencia mundial y los mejores serán contratados desde cualquier parte del planeta.



En Harvard Business Review se informa que las firmas varias firmas de servicios en redes sociales, blogueo e internet ya incrementaron el trabajo remoto en gran escala y están analizando los paradigmas respecto a las grandes sedes construidas para el trabajo presencial. Según el Wharton Fintech Podcast la experiencia de varias empresas en estos meses de trabajo remoto ha sido buena pues ha aumentado su productividad, por lo que esto será irreversible en la post pandemia y se nacerá una forma combinada de trabajo presencial y remoto, pues las grandes compañías calcularán qué es lo óptimo para su rentabilidad y productividad cuidando la calidad de vida para sus trabajadores.



A los jóvenes ecuatorianos que quieran aprovechar estos nuevos desafíos les toca dominar el idioma inglés y presentarse de acuerdo a sus estudios efectuados dentro y fuera del país. Y a las universidades ecuatorianas la tarea de preparar a sus alumnos para que puedan concursar mundialmente y lograr trabajos altamente remunerados sin salir de la comodidad de su país.



Al trabajar en forma remota en las grandes compañías mundiales los técnicos ecuatorianos acumularán conocimientos que pueden servir para desarrollar nuevos proyectos en su tierra, que tanto necesita de talento humano para mejorar la productividad y subsistir como país dolarizado.



Todo esto exige que las universidades públicas, especialmente, reciban el apoyo financiero del Estado para preparar estos especialistas técnicos. Las universidades privadas ya tienen alguna experiencia al respecto y conocemos varios casos de especialistas que ya están trabajando remotamente desde el Ecuador y de otras partes del orbe.