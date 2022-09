Educación e historia de la humanidad

La hominización de la humanidad ha seguido un largo camino de descubrimientos, fracasos e invenciones. Desde hace millones de años hemos construido signos de comunicación no verbal. Descubrimos el caminar en dos patas. Esto duplicó la capacidad cerebral. Se desarrolló el aparato fonatorio. Hace unos 100 000 años, combinando unos pocos sonidos: entre 15 y 50, mediante pocas reglas se logró construir las lenguas y producir infinitos discursos. Hace unos

50 000 años, representando las ideas con pinturas y dibujos, se inventó las escrituras ideográficas.

Hace unos 12 000 años, surgió uno de los inventos más grandes de la humanidad: la agricultura. La pandemia mostró que podemos vivir sin aviones, barcos, pero no sin alimentación. Con la agricultura hubo excedentes de producción.

Surgieron estados, clases sacerdotales, científicos que estudiaban la naturaleza; pero también los grupos de poder: reyes, emperadores, religiones jerarquizadas, etc., que dominaron a los pueblos. Se desplazó a los líderes de las pequeñas comunidades. Se estudió los ciclos de la naturaleza. Para la sequía se construyó sistemas: hídricos, conservación de alimentos, etc. Hace unos 7 000 años se avanzó en los procesos de abstracción, a partir de representaciones sucesivas y generalización de pocas características comunes. Se tomó consciencia del paso de lo concreto en 4 dimensiones, a 3, 2, 1 y 0 dimensiones respectivamente. Se llegó a conceptos abstractos en 0 dimensiones: número, fonema, infinito, etc. Esto permitió la creación de sistemas de numeración posicionales, escrituras alfabéticas, etc., usando códigos sencillos.

En educación, hay que rescatar los procesos de construcción de las ciencias en las distintas culturas. No poner énfasis solo en conocimientos de los últimos 3 000 años de griegos, egipcios, y romanos. Volver a tener contacto con la tierra. Desarrollar consciencia cósmica, semiótica y lingüística, subyacentes en las ciencias, creencias, políticas, geopolítica, economía, etc. Esto evitará memorismo, mecanicismo, fanatismos y prejuicios, en los aprendizajes.