Cinco cenas saludables para dormir mejor y cuidar tu peso

La cena no debe ser la comida más abundante del día, pero tampoco basta con un plato de frutas. Una cena equilibrada ayuda a controlar la glucosa, favorece un sueño reparador, protege la masa muscular y contribuye al control del peso. Estas son cinco opciones sencillas que recomiendo con frecuencia a mis pacientes.

La última comida del día suele ser una de las más descuidadas. Muchas personas llegan a casa con tanta hambre que terminan cenando como si fuera el almuerzo: arroz, papas, pan, gaseosa y hasta postre. Otras hacen exactamente lo contrario; creyendo que así adelgazarán, solo comen un plato de frutas o un yogur.

Ambos extremos suelen ser un error.

Una cena demasiado abundante obliga al organismo a dedicar gran parte de la noche a la digestión. Es más frecuente dormir mal, presentar reflujo, despertarse durante la madrugada y mantener la glucosa elevada durante varias horas.

Por el contrario, una cena demasiado pequeña o compuesta únicamente por frutas suele aportar poca proteína. Esto favorece que muchas personas vuelvan a sentir hambre antes de dormir o durante la madrugada y dificulta cubrir los requerimientos que el organismo necesita para conservar la masa muscular.

Mientras dormimos, el cuerpo entra en un período de recuperación. Durante esas horas se llevan a cabo procesos de reparación de tejidos, regulación hormonal y mantenimiento de la masa muscular. Una cena equilibrada favorece un mejor control de la glucosa durante la noche y contribuye a un descanso de mejor calidad.

En mi consulta suelo recomendar cenas sencillas, con proteínas de buena calidad, vegetales y grasas saludables, evitando los excesos de harinas refinadas y bebidas azucaradas.

Huevos revueltos con espinaca y aguacate

Dos huevos revueltos acompañados de espinaca y un cuarto de aguacate constituyen una excelente combinación de proteínas, fibra y grasas saludables. Es una cena que produce saciedad y ayuda a disminuir el deseo de comer nuevamente antes de dormir.

Caldo de pollo con vegetales

Un caldo preparado con pollo desmenuzado y abundantes vegetales es una alternativa ligera, nutritiva y fácil de digerir. Aporta proteínas de buena calidad y favorece una adecuada hidratación durante la noche.

Plátano asado con queso fresco

El plátano asado u horneado acompañado de una porción moderada de queso fresco ofrece un buen equilibrio entre carbohidratos y proteínas. Es una excelente opción para personas que realizan actividad física o necesitan una cena más completa sin caer en excesos.

Pechuga de pollo con tomate y limón

Una pechuga de pollo a la plancha acompañada de tomate fresco y unas gotas de limón constituye una cena rica en proteínas, baja en carbohidratos refinados y muy fácil de preparar.

Atún con ensalada verde

Una lata de atún en agua acompañada de lechuga, pepino, aceite de oliva y limón es una de las cenas que más recomiendo para quienes desean controlar su peso sin pasar hambre.

Como bebida, un vaso de agua suele ser la mejor elección.

Tres consejos que siempre comparto con mis pacientes

No conviertas la cena en el almuerzo. Durante la noche no necesitamos platos excesivamente abundantes. Evita combinar grandes cantidades de arroz, papas, pan, gaseosas y postres en una misma comida.

No cenes únicamente frutas. Las frutas son saludables, pero una cena compuesta solo por frutas aporta poca proteína y suele dejar hambre pocas horas después.

Evita el pan, las galletas, las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados antes de dormir. Estos alimentos favorecen elevaciones rápidas de la glucosa y, cuando forman parte de la rutina nocturna, dificultan el control del peso y de enfermedades como la diabetes.

La cena no necesita ser abundante para ser saludable, pero tampoco es recomendable acostarse con hambre. El objetivo es encontrar un equilibrio: una comida sencilla, rica en proteínas, acompañada de vegetales y grasas saludables, que permita descansar bien y despertar con energía al día siguiente.

Después de más de diez años atendiendo pacientes con diabetes, obesidad y enfermedades hormonales, he comprobado que muchas veces los cambios más importantes no comienzan con una dieta estricta, sino con decisiones sencillas y constantes. Una buena cena no hace milagros, pero sí puede convertirse en un excelente hábito para dormir mejor, cuidar el metabolismo y proteger la salud a largo plazo.