El Michimercio en modo Navidad es ya una realidad. Es momento de encender luces, cantar villancicos y trabajar lo menos posible.

“Yingonbel”, la banda sonora del Michimercio en modo Navidad

La Redacción intenta mantener la calma, pero es imposible. Desde temprano, el Michimercio en modo Navidad hace sonar su versión felina de Jingle Bells, conocida mundialmente —según él— como “Yingonbel”.

El sonido se repite tantas veces que algunos editores ya consideran pedir vacaciones anticipadas.

Michimercio quiere tocarles el “We Wish You a Mery Christmas” a todas las michitas

Con un piano de juguete que no pidió nadie, pero que apareció misteriosamente, el Michimercio en modo Navidad recorre la Redacción. A cada michita que encuentra intenta regalarle una serenata.

La segunda canción que interpreta es su obra maestra poco pronunciada: “We Wish You a Mery Chritmas”.

Las michitas, por supuesto, se esconden. La Navidad de Michimercio es intensa.

Cero trabajo, muchas luces, la regla del Michimercio en modo Navidad

Aunque debería revisar notas, titulares y memes, el Michimercio en modo Navidad responde lo mismo a cualquier pedido: “Después de Navidad”.

El insiste tiene su espíritu navideño desde noviembre “modo on” para el diciembre tiene 60 días.