La historia es digna de un sketch: Ecuador clasificó al Mundial de fútbol 2026 con un segundo lugar sólido en las Eliminatorias sudamericanas, mientras Perú se quedó afuera y tendrá que ver el torneo por TV. Pero la rivalidad encontró un nuevo escenario: el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, donde los peruanos arrasaron a punta de sánguches de chicharrón.

¿El resultado? Ibai anunció que viajará a Perú para entregar el premio. Y Ecuador, con la frente en alto y el pasaporte sellado, armará maletas para México, Estados Unidos y Canadá.

Michimercio ya eligió destino

El Michimercio, gato viajero y patriota, lo dejó claro: “Yo voy a donde juega la Tri, no a donde fríen desayunos”. El felino ya tiene lista su camiseta tricolor y promete selfies en Nueva York, tacos en Ciudad de México y maple en Canadá.

Porque para el Michimercio no hay duda: mejor cantar “¡Sí se puede!” en el estadio que gritar “¡sírvame otro café!” en una premiación.

Ecuador al Mundial, Perú a la mesa

La paradoja es deliciosa. Perú puede presumir que tiene el desayuno campeón mundial, pero en el Mundial de fútbol 2026 no tendrá representación. Ecuador, en cambio, va con toda su hinchada a disfrutar de partidos de primer nivel, con Enner Valencia y compañía buscando hacer historia.

Mientras tanto, en Lima, Ibai Llanos aparecerá con trofeo en mano para coronar al desayuno peruano. Ecuador, en cambio, estará pensando en su grupo, en los rivales y en cómo sorprender al mundo en la cancha.

Ni un bolón atrás, pero sí muchos goles adelante

Aunque Ecuador no ganó el Mundial de Desayunos, sus hinchas no se preocupan: el bolón y el encebollado siguen siendo titulares indiscutibles en la mesa. Lo importante es que la Selección Ecuatoriana ya está en el Mundial real, ese que mueve emociones, cánticos y lágrimas.