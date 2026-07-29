La autonomía empieza con pequeñas tareas

Vivimos en una época en la que queremos facilitarles la vida a los niños. Les abrimos la lonchera porque “es más rápido”, les pelamos la fruta para que “no se ensucien”, les damos la comida en la boca porque “así comen más” y guardamos sus juguetes porque “todavía son pequeños”.
Lo hacemos por amor.
Sin embargo, muchas veces ese mismo amor nos lleva, sin querer, a quitarles oportunidades de aprendizaje que solo pueden descubrir cuando se les permite intentar.
La autonomía no aparece de un día para otro. No comienza cuando un adolescente toma decisiones importantes ni cuando un joven empieza su vida universitaria. Se construye mucho antes, en los pequeños actos cotidianos que les dicen a los niños: “Confío en que puedes hacerlo”.
Cuando un niño intenta pelar una mandarina, sostener una cuchara o servirse un poco de agua, no solo está aprendiendo una habilidad práctica.
Está fortaleciendo la coordinación de sus manos, desarrollando la planificación de sus movimientos, ejercitando la paciencia, resolviendo problemas y, sobre todo, descubriendo que es capaz.
Es probable que derrame el agua. Que tarde varios minutos en quitar la cáscara de una fruta. Que necesite ayuda para terminar lo que empezó.
Pero precisamente ahí ocurre el aprendizaje.
El desarrollo infantil no consiste en hacer las cosas perfectamente, sino en tener oportunidades para practicarlas.
Como adultos, solemos intervenir antes de que aparezca la dificultad. Anticipamos el error, aceleramos el proceso y terminamos haciendo nosotros aquello que el niño estaba dispuesto a intentar.
La intención es buena. Queremos evitar frustraciones, ahorrar tiempo o impedir que algo salga mal.
Sin embargo, cuando esto ocurre de manera constante, el mensaje que puede recibir el niño es diferente al que imaginamos: “Necesitan hacerlo por mí porque yo todavía no puedo”.
La verdadera ayuda no consiste en reemplazar al niño, sino en acompañarlo mientras desarrolla nuevas habilidades.
Existe una gran diferencia entre hacer una tarea por un niño y permanecer a su lado mientras aprende a realizarla.
Cada pequeño logro fortalece algo mucho más importante que una destreza cotidiana.
Fortalece la confianza.
Un niño que consigue abrir su lonchera, guardar sus materiales o ponerse una prenda de vestir experimenta una satisfacción difícil de reemplazar. Descubre que el esfuerzo tiene resultados y que los desafíos pueden superarse con práctica y perseverancia.
Esa sensación de competencia influye en la manera en que enfrentará futuros aprendizajes, tanto dentro como fuera del aula.
La autonomía no solo desarrolla habilidades prácticas; construye una imagen positiva de sí mismo.
Vivimos con prisa. Los horarios apremian y las responsabilidades parecen no terminar nunca. En ese contexto, permitir que un niño haga algo por sí mismo suele implicar dedicar algunos minutos más.
Pero esos minutos no son una pérdida de tiempo.
Son una inversión en su desarrollo.
Educar en autonomía requiere paciencia para tolerar procesos más lentos, disposición para aceptar pequeños errores y confianza para comprender que aprender implica practicar muchas veces antes de lograrlo.
No se trata de dejar solos a los niños ni de exigirles tareas para las que aún no están preparados. Se trata de ofrecer oportunidades acordes con su edad, acompañarlos cuando lo necesiten y celebrar cada avance, por pequeño que parezca.
Porque, al final, pelar una fruta nunca ha sido solamente pelar una fruta.
Es una oportunidad para fortalecer la autonomía, la perseverancia, la seguridad y la confianza en las propias capacidades.
Y quizá uno de los mayores regalos que podemos ofrecerles no sea hacer las cosas por ellos, sino permanecer cerca mientras descubren que son capaces de hacerlas por sí mismos.