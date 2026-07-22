Antes del bullying

Cada vez que conocemos un caso de bullying, la indignación es inmediata. Buscamos responsables, exigimos sanciones y pedimos respuestas a las instituciones educativas. Todo ello es necesario. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar que la prevención no comienza cuando aparece la agresión, sino mucho antes, cuando los niños empiezan a descubrir cómo convivir con los demás.

El bullying no surge de un día para otro. Tampoco aparece únicamente al ingresar a la adolescencia. Sus manifestaciones más visibles suelen presentarse en la etapa escolar, pero las habilidades que ayudan a prevenirlo, como la empatía, el respeto por las diferencias, la regulación emocional y la resolución pacífica de los conflictos, comienzan a desarrollarse desde los primeros años de vida.

Quizá el verdadero desafío no sea solamente reaccionar frente al bullying, sino construir una infancia donde tenga menos espacio para aparecer.

La convivencia también se aprende

Ningún niño nace sabiendo esperar un turno, compartir un juguete, aceptar un “no” o comprender que sus palabras pueden lastimar a otra persona. Estas habilidades se aprenden, se modelan y se fortalecen día a día.

La primera infancia representa una oportunidad extraordinaria para enseñar a convivir. Cada desacuerdo entre dos niños puede convertirse en una lección sobre el respeto. Cada conflicto es una oportunidad para aprender a escuchar, reparar un error y comprender las emociones propias y ajenas.

Cuando un adulto acompaña estos momentos con paciencia y orientación, no solo resuelve una situación cotidiana. Está ayudando a construir las bases de relaciones más saludables para el futuro.

Más allá de decir “no pegues”

Durante años hemos asociado la prevención de la violencia escolar con normas y sanciones. Sin embargo, educar para la convivencia implica mucho más que corregir una conducta.

Implica enseñar a identificar emociones antes de que se conviertan en impulsos difíciles de controlar. Significa ayudar a los niños a reconocer que cada persona siente, piensa y vive de manera diferente. También supone mostrar que los conflictos forman parte de la vida, pero que nunca deben resolverse mediante la humillación, la exclusión o la violencia.

Las investigaciones sobre desarrollo infantil muestran que la empatía, la autorregulación y las habilidades sociales no aparecen espontáneamente. Se construyen a través de las experiencias diarias, del ejemplo de los adultos y de ambientes donde el respeto no sea un discurso, sino una práctica constante.

La responsabilidad no es solo de la escuela

Con frecuencia esperamos que la escuela resuelva problemas que comienzan mucho antes de cruzar la puerta del aula.

Los niños aprenden observando. Observan cómo los adultos hablan de otras personas, cómo reaccionan frente a las diferencias, cómo manejan los desacuerdos y cómo tratan a quienes piensan distinto. Cada conversación en casa, cada interacción en un parque y cada comentario en redes sociales también educan.

La escuela tiene un papel fundamental, pero ninguna institución puede construir por sí sola una cultura de respeto. La prevención del bullying requiere una alianza permanente entre familias, docentes y comunidad.

Educar para convivir

Quizá hemos dedicado demasiado tiempo a preguntarnos cómo actuar cuando el bullying ya está presente y muy poco a reflexionar sobre cómo evitar que encuentre terreno fértil.

Educar para convivir no significa formar niños que nunca se equivoquen o que jamás tengan conflictos. Significa acompañarlos para que aprendan a reconocer el valor del otro, a expresar sus emociones sin dañar y a comprender que las diferencias enriquecen, no amenazan.

Cada vez que enseñamos a un niño a esperar su turno, a pedir disculpas con sinceridad, a reparar el daño causado, a incluir a quien se siente solo o a defender con respeto a quien es tratado injustamente, estamos sembrando algo mucho más profundo que una buena conducta.

Estamos formando ciudadanos capaces de construir una sociedad donde la violencia no sea la forma de relacionarse.

Porque la mejor estrategia contra el bullying no comienza con una sanción. Comienza muchos años antes, cuando decidimos educar a nuestros niños para convivir con empatía, respeto y humanidad.