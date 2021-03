El próximo 11 de abril será día de elecciones en tres de los países ribereños del Pacífico suramericano. En Ecuador, se llevará adelante la segunda vuelta presidencial entre el candidato triunfador el pasado 7 de febrero con un 32,7% de los votos, Andrés Arauz quién cuenta con el apoyo de UNES fuerza política que se sustenta en el ex Presidente Rafael Correa. Su contendor, será el empresario guayaquileño Guillermo Lasso, quién a sus 65 años intenta por tercera vez llegar a la Presidencia, con el apoyo de CREO, coalición de fuerzas que se han nucleado en torno al libre emprendimiento, quién obtuvo el 19,8% de los votos.

A 4 décimas de diferencia llegó el militante de Pachakutik, Yaku Pérez sorprendiendo por su muy alta votación. Y el cuarto lugar fue otro golpe a las encuestas puesto que el candidato de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas obtuvo un sorpresivo 15,8 %.



Qué ocurrirá en la segunda vuelta? Aún es prematuro decirlo, porque Ecuador no es la excepción en lo que al endoso de los votos se trata.



Así, nadie garantiza que los votantes del tercer y cuarto candidatos vayan a favorecer al triunfador. Y ello, no solo porque dichos candidatos han guardado silencio, sino porque además la figura del expresidente Correa genera muchos anticuerpos. De suerte, que las urnas dirán.

Ese mismo 11 de abril, habrá elecciones en Perú, eligiéndose Presidente de la República, dos Vicepresidentes, 130 congresistas y, 5 parlamentarios andinos. Los últimos años han sido de alta convulsión política en el Perú, encontrándose varios ex presidentes procesados, uno prófugo y uno suicidado.



En torno de todos los casos hay graves acusaciones de malversación de fondos públicos.

Con múltiples candidatos a la presidencia, la disputa estaría entre Jonhy Lescano del legendario Partido Acción Popular, que contaría con un 12% de apoyo; Verónica Mendoza de 40 años del Partido Nacionalista Peruano, con un 10% de los votantes; George Forsyth, ex futbolista de 38 años, actualmente Alcalde de un Distrito de Lima, del Partido Victoria Nacional con un 8% de preferencias; y la cuestionada Congresista Keiko Fujimori, del Partido Fuerza Popular con un 8% de los votos.



Finalmente, en igual fecha se realizarán cuatro elecciones en Chile, por lo que los electores tendrán ante sí, literales sábanas para marcar sus preferencias. Se elegirán Alcaldes, Concejales Municipales, Gobernadores Regionales, y lo más relevante 155 Constituyentes que serán responsables de redactar la nueva Constitución que reemplazará la aprobada mañosamente en 1980 con Pinochet como dictador.



Sus resultados serán relevantes para las elecciones presidenciales de noviembre venidero.