A cuidar el Metro

Columnista

En medio de tanto hecho negativo, violencia en calles y cárceles, delincuencia política; una Asamblea de espaldas a los problemas ciudadanos y con su agenda de la mayoría correísta de reparto de cargos y que busca la desestabilización, con trampas en sus actuaciones e imposición de sus ambiciones, se concreta una obra positiva: la adjudicación del operador del Metro de Quito y el anuncio de su puesta en funcionamiento en diciembre próximo.

El Metro es una realidad y obliga a planificar rigurosamente cómo protegerlo y establecer un sistema de seguridad muy eficaz, no solo por la enorme inversión sino por la protección de la vida de miles de usuarios que lo usarán a diario.

Es importante curarse en sano y prepararse para defender la obra, que permitirá paliar los graves problemas del transporte público. No se trata de ser peyorativos sino pragmáticos y prospectivos, pero no será nada raro que en la próxima manifestación violenta en las calles y de destrucción de bienes públicos y privados, que tienen acostumbrados sectores indígenas y sociales (ejemplos octubre 19 y junio 22), con propios e infiltrados y aliados a la delincuencia política, se intente destruir lo que con tanto sacrificio se ha hecho y a un costo de alrededor de USD 2 000 millones. Resulta difícil garantizar que las actitudes irresponsables no se repitan, más allá de los legítimos reclamos por demandas insatisfechas, pero ese no es el camino civilizado. Finalmente, quienes terminan pagando esos daños, como los últimos, son los ciudadanos a través de los impuestos.

Basta recordar que en Santiago de Chile hubo manifestaciones violentas en el 2019 y el incendio y la total destrucción de más de 70 estaciones del Metro, sin que haya habido claridad sobre sus verdaderos responsables. Debido a estos ataques, el servicio de la mayor parte de la red del Metro fue suspendido.La reparación total duró un año y costó USD, 225 millones según datos oficiales. Por todo ello, en Quito a prepararse todos para cuidar y defender este nuevo sistema de transporte.