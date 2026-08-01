5 Consejos para un crecimiento saludable en los niños

Crecer no depende únicamente de la genética. La alimentación, el sueño, la actividad física, la prevención de enfermedades y los controles médicos periódicos influyen todos los días. Vigilar el crecimiento de un niño es una de las formas más sencillas de evaluar su estado de salud y detectar problemas a tiempo.

Cuando nacía un bebé, una de las primeras preguntas era cuánto pesó y cuánto midió. Después, en muchas casas, los padres marcaban con un lápiz una línea en la pared para comprobar si el niño había crecido. Sin saberlo, estaban observando uno de los indicadores más importantes de la salud infantil: la velocidad de crecimiento.

Durante el primer año de vida un bebé puede crecer aproximadamente 25 centímetros. Entre el primer y segundo año suele crecer 10 a 12 centímetros, durante la infancia alrededor de 5 a 7 centímetros por año, y en la adolescencia aparece el conocido “estirón puberal”, cuando el crecimiento puede alcanzar entre 8 y 12 centímetros por año, dependiendo del sexo y del momento en que inicia la pubertad.

El peso también debe aumentar de manera progresiva y proporcional a la talla. No se trata únicamente de ganar kilos, sino de crecer de forma equilibrada.

Aunque la estatura de los padres influye en la talla final de sus hijos, la genética no lo explica todo. El ambiente y los hábitos diarios tienen un enorme impacto sobre el crecimiento.

1. Alimentación de calidad desde los primeros años

El crecimiento necesita proteínas, calcio, hierro, zinc, vitamina D y muchos otros nutrientes. Prioriza alimentos naturales como huevos, carnes, pescado, lácteos, frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Evita que los ultraprocesados, las bebidas azucaradas y la comida rápida formen parte de la rutina diaria.

2. Dormir temprano

Mientras un niño duerme profundamente, el organismo libera gran parte de la hormona del crecimiento. Dormir pocas horas o acostarse muy tarde puede afectar este proceso. Mantener horarios regulares y limitar las pantallas antes de dormir favorece un mejor descanso y un crecimiento saludable.

3. Jugar, correr y hacer ejercicio

Los niños necesitan movimiento todos los días. Correr, saltar, montar bicicleta, nadar o practicar algún deporte fortalece los huesos, desarrolla los músculos y mejora la coordinación. Además, disminuye el riesgo de obesidad y favorece un desarrollo físico y emocional adecuado.

4. Vigilar el crecimiento, no solo cuando hay problemas

Así como nuestros padres nos medían en una pared, hoy es importante controlar periódicamente la talla y el peso con el pediatra. Lo ideal es registrar las mediciones en las curvas de crecimiento según la edad y el sexo. Una disminución en la velocidad de crecimiento puede ser la primera manifestación de enfermedades como hipotiroidismo, enfermedad celíaca, déficit de hormona de crecimiento, desnutrición u otras enfermedades crónicas.

5. No descuides los controles preventivos

Un niño sano no solo necesita crecer en centímetros. También necesita controles periódicos que favorezcan un desarrollo integral. Mantén su esquema de vacunación al día, realiza controles con el pediatra, revisiones con el odontólogo para cuidar la salud bucal, evaluaciones de la visión con el oftalmólogo u optometrista cuando correspondan, controles de audición si existe alguna sospecha o factor de riesgo y valoración por nutrición cuando haya problemas de crecimiento, alimentación o exceso de peso. La prevención permite detectar problemas antes de que afecten el desarrollo del niño.

Cada centímetro que gana un niño cuenta una historia. No solo habla de su talla, sino también de su alimentación, su descanso, su actividad física, el cariño que recibe y los cuidados que le brinda su familia. Crecer saludablemente es mucho más que hacerse alto: es darle a cada niño la oportunidad de desarrollar todo su potencial para el futuro.