Mercado asegurador ecuatoriano tiene margen de crecimiento en la región

El sector asegurador ecuatoriano está en crecimiento y el panorama a futuro permite vislumbrar un mayor incremento en la cobertura de protección financiera entre hogares y empresas. Así lo reflejan las cifras más recientes del mercado, que muestran una evolución sostenida en la contratación de seguros y una perspectiva favorable para el desarrollo de nuevos productos.

Durante 2025, las primas netas emitidas alcanzaron cerca de 2 368 millones de dólares, lo que representó un incremento del 5,7% frente al 2024.

De ellas, 1 367 millones de dólares corresponden a seguros generales y 1 001 millones a seguros personales. Pese a este desempeño, la participación del sector en la economía nacional continúa por debajo del promedio latinoamericano: los seguros equivalen al 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en la región la penetración alcanza alrededor del 3,2%.

Los países que lideran la penetración del mercado en la región son Chile (4,6%), Uruguay (3,6%) y Colombia (3,3%). En cambio, Venezuela, Bolivia y Paraguay están a la cola con una penetración del 0,9%, 1,2% y 1,6%, respectivamente.

Ecuador, por su parte, se encuentra en una etapa de desarrollo intermedio-bajo y se enfrenta al reto de expandirse en la cobertura de seguros personales.

Ecuador ha emitido señales positivas

José S. Suquet, presidente del Consejo de Administración y CEO de PALIG.

En ese contexto, el presidente del Consejo de Administración y CEO de Pan American Life, José S. Suquet, quien estuvo de visita en Quito para conmemorar los 70 años de presencia de la compañía en Ecuador, considera que el entorno económico y regulatorio de Ecuador ha emitido señales positivas para la inversión y el desarrollo de la industria.

“Creo que Ecuador ha dado un gran paso con las políticas. Se ha abierto, porque ha pasado de un control central del Estado, a un mercado más libre. Y el mercado libre también debe tener un sistema viable, serio, de regulación”, afirmó Suquet.

El ejecutivo sostuvo que la estabilidad que ha alcanzado la compañía durante las décadas que ha trabajado en el país le permite mirar con optimismo las perspectivas del mercado y proyectar nuevas inversiones. “Hemos tenido desastres naturales, el (fenómeno) del Niño, la Niña, terremotos, hiperinflación, el sucre, el dólar, (…) pero nos hemos quedado aquí por 70 años. Queremos quedarnos otros 70, pero ahora más, porque hace muchos años no siento ese tipo de optimismo”, señaló.

El futuro de la industria de los seguros

A propósito del futuro de la industria aseguradora y del bienestar en el país, Alfredo Ramírez, vicepresidente de Gestión Regional de Países de Pan American Life, considera que “hay mucha oportunidad de seguir haciendo cosas muy interesantes en Ecuador. Los seguros de personas, de vida, de accidentes, juega un papel fundamental en la estructura de planificación de una familia. Cuando una familia tiene una pérdida de un ser querido que genera ingresos para esa familia, significa también una pérdida financiera importante. Entonces ahí es donde tenemos que hacer cada vez más gestión y llevarle a la población el mensaje de la importancia y lo que nos ayuda a proteger el bienestar financiero de nuestros seres queridos, el hecho de comprar una póliza de vida, en la parte de salud”.

La experiencia de otros mercados latinoamericanos muestra que países como Chile, Uruguay, Colombia y Brasil han logrado ampliar la contratación de seguros mediante una combinación de educación financiera, innovación tecnológica y productos más accesibles, factores que han contribuido a consolidar una mayor cultura de prevención.

La demanda de seguros en Ecuador

En Ecuador, la demanda también ha evolucionado. Los seguros de vida colectiva encabezaron la emisión de primas en 2025, seguidos por los ramos de vehículos, incendios y asistencia médica, una tendencia que evidencia un mayor interés de las empresas por incorporar mecanismos de protección para sus colaboradores y fortalecer sus estrategias de bienestar.

Paralelamente, las organizaciones incrementan la inversión en programas de salud preventiva, chequeos médicos y soluciones digitales para sus trabajadores, en respuesta a la creciente demanda de beneficios más flexibles y personalizados. En este escenario, Pan American Life prevé ampliar su oferta para atender no solo al segmento corporativo, sino también a clientes individuales.

Al respecto, Leopoldo Báez, gerente general de Pan American Life en Ecuador, señala que la empresa se está fijando nuevas metas. “Nosotros nos hemos enfocado mucho en los últimos años en soluciones para empresas, para los empleados de esas empresas. Hoy en día queremos también tener más soluciones para que las personas puedan comprar individualmente. Si bien tenemos algunos productos de ese tipo actualmente, queremos ampliar la gama. Con eso podemos tener soluciones para todo tipo de clientes. La idea es llevar el mensaje al mercado para que el cliente sienta que realmente hay esa necesidad de proteger a la familia, proteger a sus seres queridos en enfermedades, en situaciones de riesgo para que su patrimonio familiar esté con nosotros”, afirmó.

Especialistas del sector coinciden en que el crecimiento de la cultura aseguradora no solo amplía la cobertura frente a riesgos, sino que también fortalece la resiliencia financiera de las familias y las empresas, al reducir el impacto económico de eventos inesperados. Con un mercado en expansión y niveles de penetración aún inferiores a los de la región, Ecuador enfrenta el reto de consolidar la educación financiera, impulsar la innovación y acercar el seguro a una mayor parte de la población.