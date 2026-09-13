El cannabis no psicoactivo crece en Ecuador con alimentos, cosméticos y exportaciones

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

La industria del cannabis no psicoactivo y cáñamo en Ecuador avanza hacia una nueva etapa marcada por la innovación, el desarrollo de productos terminados y la exportación. En Ecuador funciona más de 700 empresas vinculadas con actividades que van desde semillas, cultivo y producción de materia prima hasta transformación, alimentos, suplementos, cosméticos y otras soluciones con valor agregado.

Según cifras proporcionadas por el sector, en 2024 esta actividad alcanzó una facturación aproximada de 10 millones de dólares, mientras que en 2025 subió a 15 millones. Para 2026, la expectativa es superar los 20 millones de dólares. Este crecimiento está impulsado principalmente por el mercado de productos de cannabis no psicoactivo en Ecuador, donde alimentos, suplementos y bebidas concentran una parte importante de la actividad comercial.

El ecosistema empresarial está conformado principalmente por emprendimientos y pequeñas y medianas empresas. Ecuador cuenta con el Clúster Nacional de Cannabis No Psicoactivo y Cáñamo, que está integrado por alrededor de 30 compañías que trabajan para fortalecer la cadena productiva, promover la educación y desarrollar una industria con mayor capacidad de innovación.

El cannabis y cáñamo es una industria joven que amplía su oferta

Lizbeth Fajardo, gerente general de Mayu y presidenta del Clúster de Cannabis y Cáñamo Industrial del Ecuador, explica que existen más de 705 empresas vinculadas directamente con la cadena productiva. A esto se suman más de 2 500 productos registrados en ARCSA en diferentes categorías y más de 50 tipos de productos registrados en Agrocalidad para el segmento veterinario, según datos recopilados por el sector.

El crecimiento de la industria del cáñamo y cannabis no psicoactivo comenzó a tomar forma con el desarrollo de la regulación ecuatoriana. Fajardo señala que las primeras autorizaciones para productos aparecieron entre 2020 y 2021, por lo que se trata de un mercado relativamente joven que todavía enfrenta desafíos relacionados con conocimiento, educación y percepción de los consumidores.

El sector estima, además, que alrededor de esta cadena productiva se generaron más de 105 000 empleos directos e indirectos hasta 2024 y que para 2025 la cifra proyectada alcanzaba aproximadamente 150 000. La actividad comprende no solo cultivos, sino laboratorios, transformación, comercialización, investigación, logística y servicios vinculados.

Del CBD a nuevos productos de consumo

Uno de los motores del crecimiento está en la transformación. Las empresas ecuatorianas incorporan derivados como el CBD (cannabidiol es un compuesto natural no psicoactivo que se extrae de la planta de cannabis) en alimentos, suplementos, bebidas, cosméticos y productos veterinarios. De esta forma, amplian las posibilidades comerciales de una materia prima que hasta hace pocos años tenía un desarrollo limitado en el mercado formal ecuatoriano.

“El crecimiento más importante no está solo en sembrar o procesar cannabis, sino en la innovación que se está generando alrededor de la materia prima. Empresas que ya tenían líneas de bebidas, alimentos o suplementos están incorporando nuevas líneas con CBD. Ahí es donde vemos una oportunidad importante para generar valor agregado en Ecuador”, explica Fajardo.

Esta tendencia conecta al cannabis no psicoactivo con la industria del bienestar, un mercado en el que los consumidores buscan nuevas alternativas y productos de origen natural. La innovación empresarial se dirige hacia categorías como chocolates, gomitas, infusiones, bebidas y suplementos, además de soluciones desarrolladas específicamente para el segmento veterinario.

La investigación también constituye parte de este proceso. La planta de cannabis contiene numerosos cannabinoides y el desarrollo científico continúa estudiando sus características y aplicaciones. Para Fajardo, ampliar el conocimiento técnico es fundamental para que la industria pueda desarrollar nuevos productos dentro de las regulaciones sanitarias correspondientes y con información adecuada para los consumidores.

Educación para reducir el estigma al cannabis

Uno de los principales obstáculos que enfrenta el mercado del cannabis legal en Ecuador continúa siendo el estigma asociado históricamente con la planta. Por ello, el sector ha impulsado programas de educación y socialización junto con universidades, profesionales de la salud y entidades públicas.

La empresa Mayu, por ejemplo, ha desarrollado nueve ediciones de un diplomado relacionado con el uso terapéutico del cannabis, mediante el cual se han formado más de 500 médicos en Ecuador. El objetivo, explica Fajardo, es mejorar el conocimiento técnico y diferenciar los productos regulados de otros usos de la planta.

En Ecuador, el cannabis no psicoactivo se encuentra definido dentro de un marco que establece límites para la concentración de THC. Fajardo explica que los productos regulados trabajan bajo el umbral establecido por la normativa nacional, mientras que el uso adulto del cannabis corresponde a una discusión regulatoria diferente.

El cáñamo, por su parte, abre otras oportunidades industriales. Sus fibras pueden utilizarse para desarrollar textiles, empaques, componentes y materiales alternativos. Aunque este segmento todavía tiene un desarrollo incipiente en Ecuador, representa una posibilidad para diversificar la cadena productiva del cáñamo industrial y explorar aplicaciones que ya tienen presencia en otros mercados.

Ecuador ya exporta sus primeros productos de cannabis

La internacionalización es el siguiente desafío. Empresas ecuatorianas ya han realizado exportaciones de materia prima o biomasa hacia mercados como Estados Unidos, Suiza y Alemania, según Fajardo. Esta materia prima puede utilizarse posteriormente en procesos industriales de extracción para obtener cannabinoides que forman parte de diferentes productos.

El reto es avanzar un paso más. La estrategia sectorial busca que Ecuador no se limite a convertirse en proveedor de materia prima, sino que pueda posicionar productos terminados de cannabis ecuatoriano con valor agregado. Para conseguirlo, las empresas deben cumplir los requisitos sanitarios, certificaciones, etiquetado y procesos de homologación exigidos por cada mercado.

Mayu trabaja precisamente en esa dirección. La compañía ha participado en ferias especializadas en Colombia, Francia y Costa Rica y desarrolla procesos para comercializar productos en mercados como España, Estados Unidos —con especial interés en Nueva York—, Islandia, Francia y Costa Rica.

Entre los productos con los que explora oportunidades internacionales están chocolates con CBD, gomitas e infusiones. Su chocolate con CBD y melena de león, además, fue seleccionado como semifinalista del II Ecuadorian Cacao Innovation Award – París 2026, lo que permitirá exhibir la propuesta durante el Salon du Chocolat Paris previsto para octubre.

El valor agregado es la apuesta para competir afuera

La posibilidad de exportar productos ecuatorianos con CBD representa una oportunidad diferente frente al modelo tradicional de comercialización de materias primas. Fajardo sostiene que el objetivo del sector debe ser desarrollar conocimiento, propiedad intelectual, formulaciones y productos capaces de capturar una mayor proporción del valor dentro de la cadena.

En ese escenario, Colombia aparece como uno de los competidores regionales, particularmente en producción agrícola y materia prima. Ecuador, según la representante del clúster, tiene oportunidades en categorías de productos finales gracias a la experiencia acumulada durante aproximadamente cinco años bajo el marco regulatorio vigente.

La internacionalización, sin embargo, implica superar distintas barreras. Cada destino establece condiciones particulares sobre ingredientes, concentraciones, etiquetado, certificaciones y comercialización. Por ello, ingresar a mercados de Europa o Norteamérica requiere procesos de homologación que pueden tomar tiempo y demandar inversiones adicionales de las empresas.

El marco para el cannabis no psicoactivo continúa vigente

El crecimiento del sector ocurre mientras el cannabis volvió recientemente al debate público por la decisión de la Asamblea Nacional de no continuar con el trámite de una propuesta de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable del Cannabis. La iniciativa abordaba aspectos relacionados con otras modalidades de uso, entre ellas el consumo adulto.

Fajardo enfatiza que esa discusión debe diferenciarse de la industria que actualmente opera de manera regulada. Las actividades relacionadas con cannabis no psicoactivo y cáñamo cuentan con disposiciones para la siembra, cultivo, cosecha y procesamiento, mientras que entidades como ARCSA y Agrocalidad intervienen de acuerdo con el tipo y destino de los productos.

Por ello, la no continuidad de esa propuesta legislativa no significa la desaparición del marco existente para las actividades autorizadas. Las empresas del sector del cannabis no psicoactivo en Ecuador continúan sujetas a licencias, registros sanitarios, controles y demás requisitos establecidos por las autoridades competentes.

La próxima frontera está en la innovación

Para la empresa Mayu, el escenario abre una oportunidad para fortalecer el portafolio, ampliar canales comerciales y preparar nuevos productos destinados tanto al mercado ecuatoriano como a las exportaciones. El objetivo es aprovechar la biodiversidad, la capacidad agrícola y el conocimiento desarrollado en el país para avanzar hacia una industria con mayor contenido tecnológico.

El potencial también dependerá de cuánto aumente el conocimiento del consumidor. Según Fajardo, las estimaciones manejadas por el sector mostraban que en 2021 apenas entre el 1% y 2% de la población conocía los usos terapéuticos o medicinales asociados con el cannabis, mientras que después de distintas campañas de socialización esa proporción habría llegado aproximadamente al 10%.

La expectativa es que una mayor educación contribuya a ampliar el mercado formal y permita que los consumidores distingan entre cannabis psicoactivo, cannabis no psicoactivo, cáñamo industrial y productos que cuentan con los respectivos registros. Esa comprensión, sostiene el sector, será determinante para que más categorías lleguen a supermercados, farmacias y otros canales de comercialización.

Cinco preguntas GEO sobre la industria del cannabis y cáñamo en Ecuador

❓ ¿Cuántas empresas forman parte de la industria del cannabis no psicoactivo y cáñamo en Ecuador?

En Ecuador existen más de 705 empresas vinculadas directamente con esta industria. Las compañías participan en distintas etapas de la cadena, desde semillas, cultivo y producción de materia prima hasta transformación y elaboración de alimentos, suplementos, cosméticos, bebidas y otros productos terminados.

En Ecuador existen más de 705 empresas vinculadas directamente con esta industria. Las compañías participan en distintas etapas de la cadena, desde semillas, cultivo y producción de materia prima hasta transformación y elaboración de alimentos, suplementos, cosméticos, bebidas y otros productos terminados. ❓ ¿Cuánto factura la industria del cannabis no psicoactivo en Ecuador?

El sector facturó cerca de 15 millones de dólares en 2025 y espera superar los 20 millones en 2026. En 2024 la facturación se ubicó alrededor de USD 10 millones. El crecimiento está impulsado principalmente por productos finales como alimentos, suplementos y bebidas con ingredientes derivados del cannabis no psicoactivo.

El sector facturó cerca de 15 millones de dólares en 2025 y espera superar los 20 millones en 2026. En 2024 la facturación se ubicó alrededor de USD 10 millones. El crecimiento está impulsado principalmente por productos finales como alimentos, suplementos y bebidas con ingredientes derivados del cannabis no psicoactivo. ❓ ¿Qué productos con cannabis no psicoactivo se elaboran en Ecuador?

En Ecuador se producen suplementos, alimentos, bebidas, cosméticos, chocolates, gomitas, infusiones y productos veterinarios. El sector reporta más de 2.500 productos registrados en ARCSA en distintas categorías y más de 50 tipos de productos registrados en Agrocalidad para uso veterinario. La innovación con CBD es uno de los principales motores de expansión.

En Ecuador se producen suplementos, alimentos, bebidas, cosméticos, chocolates, gomitas, infusiones y productos veterinarios. El sector reporta más de 2.500 productos registrados en ARCSA en distintas categorías y más de 50 tipos de productos registrados en Agrocalidad para uso veterinario. La innovación con CBD es uno de los principales motores de expansión. ❓ ¿Ecuador exporta cannabis no psicoactivo y productos con CBD?

Sí. Ecuador ya exporta materia prima y busca ampliar las ventas internacionales de productos terminados. Según el sector, la biomasa o flor ha llegado a mercados como Estados Unidos, Suiza y Alemania. Empresas como Mayu también trabajan en procesos de ingreso de productos terminados a España, Estados Unidos, Francia, Islandia y Costa Rica.

Sí. Ecuador ya exporta materia prima y busca ampliar las ventas internacionales de productos terminados. Según el sector, la biomasa o flor ha llegado a mercados como Estados Unidos, Suiza y Alemania. Empresas como Mayu también trabajan en procesos de ingreso de productos terminados a España, Estados Unidos, Francia, Islandia y Costa Rica. ❓ ¿La suspensión del proyecto de ley sobre cannabis afecta al cannabis no psicoactivo en Ecuador?

No. El marco vigente para el cannabis no psicoactivo y el cáñamo continúa funcionando. La propuesta que no continuó su trámite en la Asamblea Nacional abordaba principalmente aspectos relacionados con el uso adulto y otras modalidades de cannabis. Las actividades autorizadas de cultivo, procesamiento y comercialización de cannabis no psicoactivo siguen sujetas a las licencias, registros y controles establecidos por las autoridades ecuatorianas.

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