Avianca revela cómo cambiará su experiencia premium

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

Avianca presentó la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026, en Bogotá, la evolución de su propuesta premium. La aerolínea mostró las novedades de INSIGNIA by Avianca y detalló los cambios que prepara en cabinas, gastronomía, entretenimiento, conectividad y servicios para sus pasajeros.

Avianca renovará la cabina de sus Boeing 787

A partir de 2027, la aerolínea empezará a incorporar nuevas suites de INSIGNIA en los Boeing 787 que operan vuelos desde y hacia Europa y Nueva York. La instalación avanzará de forma progresiva hasta cubrir esa flota.

Francisco Raddatz, Chief Procurement Officer de Abra Group, explicó que el diseño responde a las necesidades de quienes realizan trayectos largos, especialmente durante la noche. El objetivo apunta a ofrecer mayor privacidad, comodidad y posibilidades de descanso.

Las suites tendrán puertas corredizas y paneles divisorios. Los asientos Flatbed contarán con reclinación de 180 grados, mientras que el sistema de entretenimiento incluirá pantallas de 19 pulgadas con tecnología 4K y Bluetooth para conectar audífonos propios.

La experiencia INSIGNIA incorpora nuevos detalles a bordo

Liliana León, gerente de Marca Global de Avianca, presentó otros elementos que acompañarán la experiencia del pasajero. Entre ellos constan pijamas y pantuflas de Maaji. Durante el evento, la ejecutiva anunció que las pijamas también llegarán para niños.

Los amenity kits corresponden a una colaboración con Mola Sasa y toman como inspiración, en esta temporada, el trabajo de la comunidad de Chimichagua, en Colombia. Existirán distintas referencias coleccionables para los trayectos de ida y regreso e incluirán productos de Loto del Sur.

La propuesta gastronómica incluye un menú de los chefs Álvaro Clavijo y Rafael Buitrago, inspirado en sabores latinoamericanos, además de nueva vajilla.

En los vuelos desde Bogotá y Medellín hacia Europa, los pasajeros podrán solicitar opciones de Home Burgers. En los trayectos desde Europa, la oferta incluye productos de Castello Monte Vibiano.

A esto se suman audífonos Meridian con cancelación de ruido. León mencionó contenidos de Sony, Warner Bros. y Paramount, además de Fórmula 1, dentro de la oferta de entretenimiento.

El Wi-Fi avanza en los aviones de Avianca

Raddatz señaló que uno de cada cuatro aviones ya cuenta con Wi-Fi y que la compañía inició la instalación gradual del servicio en la flota de pasillo único de la familia A320.

Según el ejecutivo, la tecnología multiórbita permite trabajar, compartir archivos, comunicarse y consumir contenidos en streaming durante el vuelo. También afirmó que Avianca fue la primera aerolínea de Sudamérica en contar con esta tecnología.

Business Class Américas cubre rutas dentro del continente

La estrategia premium también se extiende a vuelos nacionales e internacionales en América. Business Class Américas, producto que surgió hace un par de años, está disponible desde Argentina hasta Canadá, según León.

El servicio ofrece atención preferencial, alimentación, mejores ubicaciones y mayor espacio.

Gabriel Oliva, presidente de Avianca, explicó que la propuesta se sustenta en la conectividad, la red, el equipo y el desarrollo del producto. Según las cifras que presentó, la compañía opera cerca de 750 vuelos diarios, unas 160 rutas y llega a 80 destinos en más de 25 países.

Avianca cuenta además con cerca de 16 000 colaboradores, casi 11 000 de ellos en Colombia. Los tripulantes de cabina que trabajan en Business Class Américas e INSIGNIA reciben capacitación en servicio y catering.

Grupo Abra conecta la estrategia premium de Avianca y GOL

Adrián Neuhauser, CEO de Grupo Abra, explicó que el grupo trabaja desde hace un par de años en la integración de ambas aerolíneas dentro de una red multimarca que, según sus cifras, alcanza 145 destinos en 27 países.

El ejecutivo señaló que INSIGNIA constituye una de las primeras marcas que cruza ambas compañías, con INSIGNIA by Avianca e INSIGNIA by GOL. La intención consiste en ofrecer beneficios y productos comunes dentro de esa experiencia.

Neuhauser también planteó que el viaje empieza antes de llegar al avión. La estrategia contempla desde la compra y la interacción con las plataformas hasta el check-in, las salas VIP y los servicios a bordo.

Salas VIP y Magno completan la propuesta premium

Avianca cuenta con 12 salas VIP exclusivas, según Oliva. La compañía continuará con la renovación de estos espacios y prepara la remodelación de una sala de cerca de 700 metros cuadrados en El Salvador.

La propuesta también incluye el INSIGNIA Check-In y Magno, el estatus más alto de Lifemiles. Oliva mencionó entre sus beneficios atención personalizada, contacto mediante WhatsApp, acceso a salas con cuatro invitados, upgrades, acumulación y bonos de millas y fast track.

La presentación en Bogotá mostró así una estrategia que no se concentra únicamente en una nueva cabina. Avianca distribuye los cambios entre la experiencia en tierra, los servicios a bordo, la conectividad y los productos destinados a sus pasajeros premium.

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