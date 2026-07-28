Uisek celebra 33 años de innovación en educación superior

La educación superior en Ecuador enfrenta hoy el reto de formar profesionales capaces de responder a desafíos complejos, como las crisis sanitarias, los avances en inteligencia artificial y el desarrollo sostenible.

En sus 33 años de trayectoria, la Universidad Internacional SEK (UISEK) ha evolucionado junto con estas demandas.

Innovación y formación profesional

La Uisek ha consolidado un modelo académico donde la investigación científica, la innovación, el desarrollo tecnológico y la transformación digital son ejes que fortalecen la formación profesional en Ecuador.

En el marco de este aniversario, la institución abrirá un espacio para presentar algunos hitos que reflejan esta evolución y cómo ha conectado el conocimiento con las necesidades reales del país.

Ciencia e investigación con impacto social

Uno de los pilares que ha consolidado la trayectoria de la Uisek es la investigación científica.

Bajo el enfoque One Health (Una Sola Salud), se desarrollan investigaciones que integran salud humana, animal y ambiental.

Entre ellas destacan estudios sobre virus emergentes, dengue, malaria, mpox, cáncer, desnutrición crónica infantil, salud mental y zoonosis amazónicas. Estas investigaciones generan evidencia científica que contribuye a fortalecer la salud pública.

Este crecimiento también se refleja en una producción científica en constante expansión.

La UISEK cuenta con publicaciones indexadas en Scopus y Web of Science, registros de diseños industriales ante el Senadi y una colección de libros académicos y científicos de acceso abierto que promueve la democratización del conocimiento.

Proyectos comunitarios e interculturales

La investigación trasciende las aulas y genera impacto directo en las comunidades.

Desde su estación científica en Limoncocha, la UISEK Business & Digital School impulsa un proyecto junto a la comunidad Kichwa y la Asociación Kallari, basado en modelos de comercio justo y economía circular.

Esta iniciativa integra un enfoque intercultural y de género que fortalece el liderazgo femenino —el 62% de la organización está conformada por mujeres— y fomenta estrategias de desarrollo sostenible para la Amazonía ecuatoriana.

Transformación digital en la educación

La transformación digital es otro eje clave en la evolución de la Uisek. La universidad implementó una política institucional para el uso responsable y ético de la inteligencia artificial.

Integra herramientas de IA, analítica del aprendizaje y plataformas digitales que fortalecen los procesos académicos.

Infraestructura tecnológica avanzada

Este ecosistema tecnológico se complementa con infraestructura de vanguardia que incluye 150 simuladores en el Centro de Simulación en Ciencias de la Salud.

Este centro está equipado con quirófanos inteligentes, simuladores de alta fidelidad, realidad virtual y robots obstétricos y neonatales para la formación médica.

Además, sus laboratorios de Arquitectura e Ingenierías incorporan tecnologías de Industria 4.0, como brazos robóticos industriales, impresión 3D, equipos para ensayos no destructivos y un perro robot con inteligencia artificial para aplicaciones de navegación autónoma.

Nuevas electrolineras para formación práctica

Como parte de su apuesta por la innovación aplicada, la Uisek presentará nuevas electrolineras instaladas en su campus. Esta infraestructura fortalece la formación práctica de los estudiantes de Ingeniería y promueve competencias en movilidad eléctrica.

Mira hacia el futuro

Con tres décadas de trayectoria en el país, la Uisek busca ampliar las oportunidades de formación para las nuevas generaciones.

Su apuesta por una educación flexible —presencial, semipresencial y virtual— respaldada por una amplia red internacional de cooperación académica, busca conectar a los estudiantes con experiencias globales. Así forma profesionales capaces de desenvolverse en escenarios dinámicos sin perder su compromiso con el desarrollo del Ecuador.