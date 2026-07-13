Titán impulsa negocios con el Titanazo hasta el 29 de julio

La campaña Titanazo busca potenciar el abastecimiento estratégico de cada socio mayorista mediante beneficios exclusivos vigentes hasta el 29 de julio.

Titán se consolida como el aliado estratégico ideal en el mercado con su destacada campaña “Gana en grande con el Titanazo”.

Esta iniciativa tiene el firme propósito de dinamizar el sector comercial y acelerar las decisiones de compra de cada afiliado, permitiéndoles abastecer sus negocios de manera inmediata y competitiva.

Un mensaje directo y orientado a la acción

La campaña promueve un mensaje claro: cada adquisición representa una oportunidad de crecimiento.

Los comerciantes independientes cuentan con una ventana clave que estará vigente únicamente hasta el 29 de julio, motivando un movimiento estratégico para maximizar cada beneficio disponible antes del cierre del mes.

Beneficios mayoristas y promociones a gran escala

Para asegurar un abastecimiento integral que multiplique las oportunidades de éxito de cada emprendimiento, el Titanazo presenta una robusta selección de promociones al por mayor en productos de marcas participantes:

Promociones masivas: Los socios pueden acceder a las convenientes mecánicas de Yapas por Bulto, además de dinámicas de volumen bajo formatos de 3×2 y 4×5.

Los socios pueden acceder a las convenientes mecánicas de Yapas por Bulto, además de dinámicas de volumen bajo formatos de 3×2 y 4×5. Beneficios preferenciales: Se aplican atractivos descuentos mayoristas del 20% y 15% en las líneas de productos participantes, ideales para la compra por volumen o en quintales.

Se aplican atractivos descuentos mayoristas del 20% y 15% en las líneas de productos participantes, ideales para la compra por volumen o en quintales. Sustento del negocio: La estructura comercial está enfocada en la adquisición mayorista, impulsando la rentabilidad sin segmentaciones individuales.

Impacto real en las ganancias del afiliado

Con este despliegue masivo de beneficios, Titán reafirma su rol como pilar fundamental para el desarrollo de los comercios a nivel nacional.

La urgencia de la campaña invita al socio mayorista a tomar decisiones oportunas e inteligentes para asegurar un stock óptimo que se traduzca directamente en mayores ganancias para su actividad comercial.

La meta principal es transmitir con claridad que en esta plataforma, cada transacción es una herramienta activa de desarrollo.

El Titanazo no es solo una temporada promocional; es la oportunidad ideal para que cada emprendimiento se abastezca al por mayor con el respaldo de un verdadero dinamizador comercial.