Tercer avión de Avianca lleva insumos esenciales a Venezuela

Avianca, miembro del Grupo Abra, realizó la operación de un tercer avión carguero el miércoles 15 de julio.

Su objetivo principal fue transportar más de 55 toneladas de ayuda humanitaria e insumos esenciales para atender la emergencia en Venezuela.

Esta operación resultó de un riguroso trabajo conjunto e interinstitucional enfocado en mitigar las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas.

Una aeronave Airbus A330 de la flota de Avianca Cargo despegó desde el Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía con el cargamento.

Detalle de la operación y alianzas

Ayuda internacional: Cerca de 20 toneladas de alimentos, fórmulas para bebé, soportes de cama para movilidad reducida, elementos de aseo e higiene personal, medicamentos, toldos, cuerdas, entre otros insumos clave procedentes de España. Esta ayuda fue transportada en estrecha colaboración estratégica con la aerolínea Wamos Air, también parte del Grupo Abra, y articulada con los aliados sociales de Avianca.

Cerca de 20 toneladas de alimentos, fórmulas para bebé, soportes de cama para movilidad reducida, elementos de aseo e higiene personal, medicamentos, toldos, cuerdas, entre otros insumos clave procedentes de España. Esta ayuda fue transportada en estrecha colaboración estratégica con la aerolínea Wamos Air, también parte del Grupo Abra, y articulada con los aliados sociales de Avianca. Aporte local: Cerca de 40 toneladas de asistencia humanitaria recolectadas y gestionadas directamente por la red de aliados sociales con los que la aerolínea trabaja continuamente en Colombia. Entre ellos destacan la Fundación TAAP, la Fundación Juntos Se Puede y la Fundación Ruta Animal.

“Para Avianca, poner nuestras aeronaves y nuestra capacidad logística al servicio de causas humanitarias es un pilar fundamental de nuestro propósito como compañía. Gracias a la decidida alianza con Wamos Air y al incansable esfuerzo de las organizaciones sociales aliadas, este miércoles unimos puentes aéreos para hacer llegar insumos esenciales a quienes más lo necesitan”, sostuvo Ángela María Orozco, vicepresidenta Senior de Asuntos Corporativos de Avianca Group.

Esfuerzos continuos por la emergencia

Esta operación se suma a los esfuerzos que Avianca ha desplegado de manera sostenida para atender la emergencia.

Entre las principales acciones se encuentran el envío previo de dos aeronaves con más de 95 toneladas de ayuda humanitaria; la operación de vuelos humanitarios para el traslado y relevo de más de 130 rescatistas, médicos y especialistas en atención de desastres; y la recaudación de más de 18 millones de millas a través del Banco de Millas.

Estas millas se destinarán al traslado de personal médico y misiones humanitarias, así como al desarrollo de acciones de apoyo en las distintas fases de la emergencia.

El propósito es contribuir a la recuperación, la reconstrucción y el acompañamiento sostenido de las personas afectadas en Venezuela.