Suncare Gold ofrece un bronceado que también cuida la piel

Disfrutar del verano y el sol también implica prestar atención al cuidado de la piel. Bajo esa premisa, Suncare Gold presenta una línea que combina bronceado y protección solar en una sola fórmula, con alternativas diseñadas para acompañar diferentes momentos de exposición y preferencias de aplicación.

La propuesta incorpora activos naturales como coco, cacao, zanahoria y almendras, ingredientes que forman parte de una experiencia enfocada en lucir un bronceado mientras se protege la piel. La línea ofrece distintas texturas y factores de protección solar: aceite con FPS 10, gel con FPS 25 y crema con FPS 30.

El concepto “Este verano es con Suncare Gold” parte de una idea: disfrutar del sol y verse bien de manera consciente. Así, el bronceado natural con protección solar se convierte en una experiencia en la que la apariencia de la piel va de la mano con su cuidado.

Suncare Gold FPS 30 protege frente a rayos UVA y UVB

Entre las alternativas se encuentra el bronceador Suncare Gold en crema FPS 30+, formulado con aceite de coco y protección frente a los rayos UVA y UVB. Su textura permite incorporarlo a la rutina previa a actividades al aire libre, vacaciones o jornadas de descanso bajo el sol.

Para su uso, la recomendación es aplicar generosamente el producto sobre la piel seca antes de la exposición solar. La aplicación debe repetirse, de preferencia, después de nadar, secarse con una toalla o ante una sudoración excesiva, con el objetivo de mantener la protección durante la exposición.

El cuidado continúa después de exponerse al sol

La rutina se complementa con Suncare Fresh Loción Hidratante Post Solar, una alternativa desarrollada para hidratar, nutrir y revitalizar la piel. Su fórmula incluye ceramidas, manteca de karité, extracto de semilla de algodón, DuraQuench IQ y extracto de avena.

Las ceramidas ayudan a mantener la hidratación de la piel, mientras la manteca de karité y el extracto de semilla de algodón contribuyen a nutrirla. DuraQuench IQ ofrece hidratación prolongada de hasta 72 horas y el extracto de avena ayuda a hidratar y reparar la piel después de la exposición solar.

El producto es dermatológicamente probado, hipoalergénico, no irritante y apto para todo tipo de piel. De esta manera, Suncare Gold y Suncare Fresh plantean una rutina que empieza con el bronceado y la protección y continúa con la hidratación post solar.