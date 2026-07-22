Sukasa celebra 40 años consolidándose como un referente para los hogares ecuatorianos

Sukasa conmemora sus 40 años de trayectoria reafirmando el compromiso con la calidad, la innovación y el servicio que la ha convertido en uno de los principales referentes del sector.

Desde su nacimiento, Sukasa ha mantenido una visión clara: ofrecer soluciones para el hogar que combinen diseño, funcionalidad y confianza, adaptándose a las necesidades de los consumidores ecuatorianos sin perder la esencia que marcó sus inicios.

Cuatro décadas construyendo hogares con calidad e innovación

Sukasa con una propuesta innovadora para la época. En un mercado donde las tiendas ofrecían múltiples categorías, la empresa decidió especializarse exclusivamente en productos para el hogar.

Apostó por una oferta cuidadosamente seleccionada de artículos de calidad, diseño y tendencias internacionales.

Esa decisión permitió construir una identidad sólida que hoy continúa diferenciando a la marca dentro del mercado ecuatoriano de decoración, cocina, organización y equipamiento para el hogar.

El sueño que impulsó este proyecto fue el de ser un ancla en el Centro Comercial El Bosque, en ese momento este Centro Comercial era el más grande del país, el más importante, queríamos ser algo jamás visto, con todo lo mejor del mundo.

La respuesta fue inmediata. Desde los primeros días de operación, la acogida del público confirmó que existía una demanda creciente por soluciones innovadoras para el hogar.

Uno de los grandes desafíos de aquellos años fue mantener el abastecimiento de mercadería. Los procesos de importación requerían largos tiempos de espera, por lo que responder a la alta demanda implicaba una planificación constante.

Sin embargo, ese reto también fortaleció el compromiso de la empresa con la excelencia y la convirtió en un referente de confianza para quienes buscaban artículos diferenciados para sus hogares.

Una marca que evolucionó junto a las familias ecuatorianas

Durante estos 40 años, Sukasa ha atravesado distintos escenarios económicos y comerciales.

A pesar de los cambios del mercado, ha mantenido firme su propósito de acompañar a las familias ecuatorianas ofreciendo productos que contribuyan al bienestar y confort del hogar.

“Desde el primer día supimos que este no era un proyecto pasajero. Nació con la visión de perdurar en el tiempo y de ofrecer algo diferente a las familias ecuatorianas. Hoy celebramos con orgullo que ese sueño se convirtió en una realidad que sigue vigente gracias a nuestros colaboradores, aliados y, sobre todo, a la confianza de nuestros clientes”, destaca Richard Uquillas, Presidente Ejecutivo Comohogar.

La fidelidad de sus clientes y el compromiso de sus colaboradores han permitido que la marca continúe creciendo sin perder los principios que le dieron origen.

La honestidad, la transparencia, la innovación permanente y la búsqueda de productos de excelente calidad siguen guiando cada decisión de la empresa, fortaleciendo una relación de confianza que se ha construido generación tras generación.

Una propuesta integral para cada espacio del hogar

Actualmente, Sukasa mantiene un amplio portafolio de productos pensado para responder a las diferentes necesidades de los hogares ecuatorianos.

Desde utensilios de cocina y comedor hasta artículos de decoración, organización, dormitorio y accesorios para diferentes ambientes, la marca continúa renovando su oferta para acercar las últimas tendencias internacionales al mercado nacional.

Su propuesta no solo se centra en ofrecer productos, sino también en brindar una experiencia de compra respaldada por garantía, asesoría y un servicio orientado a facilitar la vida de los consumidores.

Esa combinación de calidad, diseño y atención personalizada ha permitido que Sukasa permanezca entre las primeras opciones cuando los ecuatorianos piensan en equipar o renovar sus hogares.

El talento humano impulsa el crecimiento de la empresa

Detrás de esta trayectoria también existe un equipo humano que ha sido fundamental para consolidar el crecimiento de la organización.

Actualmente, Comohogar S.A., empresa a la que pertenece Sukasa, cuenta con 458 colaboradoresdistribuidos en sus diferentes unidades de negocio.

De ese total, 177 colaboradores forman parte de los seis locales Sukasa, 151 trabajan en los 16 locales Todohogar y 130 integran las áreas administrativas y el Centro de Distribución.

La misión de la organización continúa enfocada en contribuir al confort del hogar mediante productos innovadores y de calidad, respaldados por garantía, servicio y facilidades de acceso.

Paralelamente, su visión mantiene vigente el propósito que inspiró su creación: convertirse en una empresa irremplazable en la comercialización de artículos para el hogar, brindando a las familias que gustan del buen vivir la oportunidad de cumplir sus sueños y necesidades.

Un aniversario que reconoce el pasado y proyecta el futuro

En el marco de este aniversario, Sukasa rinde homenaje a quienes han sido parte esencial de su historia.

El reconocimiento alcanza al liderazgo que impulsó el proyecto desde sus inicios, a las generaciones de colaboradores que han contribuido a su crecimiento y, especialmente, a los miles de clientes que durante cuatro décadas han depositado su confianza en la marca.

Celebrar estos primeros 40 años representa mucho más que un aniversario empresarial. Es la oportunidad de reafirmar el compromiso de seguir innovando, incorporando nuevas tendencias y acompañando la evolución de los hogares ecuatorianos.

Sukasa mira hacia el futuro convencida de que los hogares son mucho más que espacios físicos. Son lugares donde se construyen recuerdos, se comparten momentos y se escriben historias.

Bajo esa filosofía, la marca continuará trabajando para ofrecer soluciones que permitan a las familias vivir cada etapa de sus vidas con mayor comodidad, diseño y bienestar, consolidando así un legado que ya forma parte de la historia del hogar en Ecuador.