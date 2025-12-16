Universal Pictures Ecuador estrenará el próximo 1 de enero de 2026 en Ecuador Song Sung Blue, una película basada en una historia real escrita, coproducida y dirigida por Craig Brewer, reconocido por Hustle & Flow, film con el que ganó un Óscar por el tema musical “It’s Hard Out Here for a Pimp”.

Song Sung Blue está protagonizada por Hugh Jackman (Mike Sardina) y Kate Hudson (Claire Stengl). Estos dos músicos forman una banda tributo a Neil Diamond, con tan mala suerte que la fama es la puerta de entrada a un mundo desconocido, caótico y trágico, con ligeros matices de amor.

Más noticias:

Universal Pictures Ecuador trae al país Song Sung Blue

Cuando Mike Sardina, un músico de bajo perfil que toca en bares, mecánico de día, alcohólico en recuperación y veterano de Vietnam, conoce a Claire Stengl, una cantante sin demasiada fortuna, comienza una historia marcada por la búsqueda de los sueños.

Al verla interpretar a Patsy Cline, Mike reconoce en Claire una pasión idéntica a la suya. Esa conexión inmediata da paso a una relación que crece dentro y fuera del escenario, impulsada por la música y una afinidad casi cósmica.

Su amor avanza con intensidad, unen a sus familias y, al mismo tiempo, forman una banda tributo a Neil Diamond, Lightning & Thunder, con la que intentan dar vida a ese anhelo postergado de vivir por y para la música.

La fama no tarda en llegar. Pasan de tocar en modestos bares a ser teloneros de Pearl Jam, recibiendo el reconocimiento de los medios de comunicación y de los habitantes de Milwaukee, la ciudad donde se desarrolla esta historia.

Cortesía Universal Pictures Ecuador.

El caos también es parte del amor

Sin embargo, todo cambia de forma repentina cuando Claire es atropellada por un conductor distraído en el jardín de su casa. El accidente le provoca la pérdida de una pierna y la obliga a depender de un bastón y una prótesis, confinándola durante un tiempo a la cama.

Ese hecho marca el inicio del caos, el descontrol, la tristeza y la adicción, y abre paso a una etapa oscura en la que lo único que los mantiene unidos es el amor.

Tras tocar fondo y luego de que Claire acepta ayuda profesional, logra recuperarse, regresa para reconstruir a su familia y vuelve a alimentar el sueño de estar nuevamente sobre los escenarios.

El camino vuelve a sonreírles: retoman con gran éxito su carrera musical y su popularidad se multiplica. Sin embargo, la tragedia golpea otra vez sus vidas, y esta vez el protagonista es Mike, el músico que nunca dejó de creer en su sueño ni en el amor.

Universal Pictures Ecuador estrenará Song Sung Blue el jueves 1 de enero de 2026 en las principales salas de cine del país.

Tráiler de Song Sung Blue