El mundo se deslumbró con el modelo Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ y Galaxy S25.

Con este lanzamiento, Samsung Electronics fijó un nuevo estándar como verdadero compañero de IA, que ofrece experiencias móviles más naturales y conscientes del contexto jamás creadas.

La serie Galaxy S25 es el primer paso en la visión de Samsung de cambiar la forma en que los usuarios interactúan con su teléfono y con su entorno. Los medios para lograrlo son los agentes de IA multimodales.

Un chipset Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform personalizado y pionero en su clase ofrece una mayor potencia de procesamiento en el dispositivo para Galaxy AI.

Además, permite un mayor alcance y control de la cámara con el motor ProVisual Engine de nueva generación de Galaxy.

“Las mayores innovaciones son un reflejo de sus usuarios, por eso hemos desarrollado Galaxy AI para ayudar a todo el mundo a interactuar con sus dispositivos de forma más natural y sin esfuerzo, confiando al mismo tiempo en que su privacidad está protegida”, dijo TM Roh, presidente y responsable de Mobile eXperience Business en Samsung Electronics.

Según él, la serie Galaxy S25 abre la puerta a un sistema operativo integrado con IA que cambia radicalmente la forma en que usamos la tecnología y cómo vivimos nuestras vidas”.

El One UI en la serie Galaxy S25

El One UI es un compañero de Inteligencia Artificial. Entiende el contexto de las necesidades y preferencias y brinda experiencias de IA personalizadas con la privacidad asegurada en todo momento.

Es el punto de partida de una visión compartida con Google para imaginar Android con IA en el centro, reuniendo a desarrolladores y socios de todo el mundo.

Los agentes de IA con capacidades multimodales permiten que Galaxy S25 interprete texto, voz, imágenes y videos para que las interacciones resulten naturales.

Las actualizaciones de Marcar para Buscar de Google hacen que las búsquedas en la pantalla del teléfono sean más útiles, rápidas y contextuales.

Marcar para Buscar reconoce rápidamente números de teléfono, correos electrónicos y URL en tu pantalla. Eso permite llamar, enviar un correo electrónico o visitar un sitio web con un solo toque.

Otros avances de la serie Galaxy S25

Los usuarios también pueden realizar búsquedas procesables con sugerencias contextuales para los siguientes pasos.

Además, Galaxy S25 te permite cambiar fácilmente de una aplicación a otra para realizar acciones rápidas, como compartir un GIF o guardar los detalles de un evento.

El Galaxy S25 representa un gran avance en la comprensión del lenguaje natural, facilitando las interacciones cotidianas.

Con una simple pregunta, encontrarás intuitivamente una foto específica en la Galería de Samsung o ajuste el tamaño de las fuentes de la pantalla en Configuración.

Basta con mantener presionado el botón lateral para activar Gemini y realizar una interacción fluida a través de las aplicaciones de Samsung y Google o de terceros como Spotify.

Las funciones de Writing Assist como resumir el contenido o dar formato automáticamente a las notas se pueden activar seleccionando los textos sin necesidad de cambiar de aplicación.

Drawing Assist ofrece nuevas formas de dar vida a tus ideas mediante combinaciones de bocetos, texto o imágenes.

Privacidad y experiencias hiperpersonalizadas

Personal Data Engine de Galaxy S25 potencia las funciones de inteligencia artificial personalizadas. Lo hace mediante el análisis seguro de tus datos en el dispositivo para ofrecer experiencias altamente personalizadas que reflejen tus preferencias y patrones de uso.

Estos conocimientos permiten experiencias personalizadas, como buscar una foto antigua en la Galería usando lenguaje natural o recibir una guía a lo largo del día con Now Brief.

Now Brief ofrece de forma proactiva sugerencias oportunas a las que se puede acceder a través deNow Bar en la pantalla de bloqueo.

Todos los datos personalizados se mantienen privados y protegidos a través de Knox Vault.Combinado con capacidades de procesamiento mejoradas en el dispositivo, esto crea una experiencia de inteligencia artificial poderosa y protegida que es exclusiva de Galaxy.

La serie Galaxy S25 también incluye criptografía post-cuántica. Con ello, están salvaguardados los datos personales contra amenazas emergentes que podrían aumentar a medida que evoluciona la computación cuántica.

El One UI 7 sentó las bases para estas innovaciones al introducir una capa adicional y reforzada de seguridad del dispositivo, diseñada para la era de la IA y la hiperconectividad.

Rendimiento más potente de Galaxy

La serie Galaxy S25 está equipada con Snapdragon® 8 Elite para Galaxy. Es el procesador más potente de la serie Galaxy S.

Tiene un aumento del rendimiento del 40% en NPU, 37% en CPU y 30% en GPU, en comparación con la generación anterior.

Esta potencia aumenta la capacidad de la serie Galaxy S25 de procesar más experiencias de IA en el dispositivo sin compromisos, incluidas tareas de IA que antes estaban basadas en la nube, como Edición Generativa.

La serie Galaxy S25 incorpora un procesamiento de imágenes de IA avanzado y eficiente con ProScaler para lograr una mejora del 40% en la calidad del escalado de imágenes de la pantalla.

También, incorpora tecnología personalizada con el motor Digital Natural Image móvil (mDNIe) de Samsung integrado en el procesador utilizando Galaxy IP para permitir una mayor eficiencia energética de la pantalla.

Snapdragon® 8 Elite para Galaxy está equipado con Vulkan Engine y Ray Tracing mejorado. Eso permite disfrutar de juegos móviles más fluidos y realistas.

El uso intenso del dispositivo y el procesamiento de IA funcionan sin problemas debido a una estructura de disipación del calor modificada con una cámara de vapor un 40% más grande y un material de interfaz térmica (TIM) adaptado que ofrece una mejora adicional de la eficiencia térmica.

Creación profesional

Los Galaxy S25 ofrece imágenes sumamente detalladas a cualquier distancia con sensores de alta resolución y ProVisual Engine, estableciendo un nuevo estándar para la fotografía móvil.

Con un nuevo sensor de cámara ultra gran angular de 50MP mejorado respecto al anterior de 12MP, Galaxy S25 Ultra proporciona una claridad e intensidad excepcionales.

Por defecto se aplica la grabación HDR de 10 bits, que ofrece una expresión de color cuatro veces más rica en comparación con la de 8 bits.

La serie Galaxy S25 puede captar detalles en cualquier condición de iluminación. Además, los videos con poca luz son más nítidos.

Basado en un potente procesador, Galaxy S25 analiza el movimiento y el tiempo para reducir el ruido con mayor eficacia. Esta integración permite detectar tanto objetos en movimiento como estáticos con mayor precisión, lo que garantiza imágenes más nítidas y limpias en cualquier escenario.

Un profesional en la edición de fotos y videos

Audio Eraser simplifica la eliminación de ruido no deseado en los videos. Al aislar categorías de sonidos -como voces, música, viento, naturaleza, multitudes y ruidos-, puedes controlar lo que hay que atenuar o eliminar por completo.

Para disfrutar de una experiencia similar a la de una cámara DSLR en el móvil, Galaxy S25 incorpora el control de la profundidad de campo con Virtual Aperture, integrada en el popular Expert RAW.

Portrait Studio mejoró y permite a los usuarios crear avatares personalizados con expresiones faciales más reales.

Filters presenta nuevos filtros de estilo analógico, que ofrecen una estética de película para sus fotos y videos.

Diseño duradero y un enfoque más circular

La serie Galaxy S25 se basa en el Diseño Esencial de Galaxy. Es decir, se basa en elementos sencillos, impactantes y emotivos.

Galaxy S25 Ultra refina esta esencia en la serie Galaxy S más delgada, liviana y duradera hasta ahora. Tiene un borde redondeado para un agarre cómodo que complementa la identidad estética de la serie.

El Galaxy S25 Ultra cuenta con titanio duradero y el nuevo Corning®

Gorilla® Armor 2. Es un material único y más duradero que el vidrio.

Combina el vidrio cerámico de Corning con un tratamiento de superficie antirreflejos patentado, lo que contribuye a garantizar una protección avanzada contra caídas junto con un tratamiento de superficie antirreflejos y resistencia a los rayones.

Galaxy S25 es el primer smartphone Galaxy en incorporar baterías fabricadas con cobalto reciclado procedente de dispositivos Galaxy anteriores o de las baterías desechadas durante el proceso de fabricación.

La seguridad, beneficios y colores

Samsung Care+ ofrece cobertura integral contra daños accidentales, reparaciones y reemplazos, garantizando la tranquilidad de los usuarios

Todos los Galaxy S25 incluirán seis meses de Gemini Advanced y 2 TB de almacenamiento en la nube sin costo adicional.

Galaxy S25 Ultra estará disponible en Titanium Silverblue, Titanium Black, Titanium Whitesilver y Titanium Gray.

Galaxy S25 y Galaxy S25+ estarán disponibles en Navy, Silver Shadow, Icyblue y Mint.