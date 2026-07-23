Samsung presenta sus nuevos teléfonos plegables Galaxy Z

Samsung presentó el 22 de julio de 2026 en Ecuador su nueva generación de teléfonos plegables, integrada por los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8.

Representantes de Samsung presentan los nuevos Galaxy Z Fold 8 durante el evento de lanzamiento • Diego Pallero/EL COMERCIO

La exhibición local se realizó en Cumbayá y estuvo conectada con Galaxy Unpacked, el evento internacional que Samsung Electronics transmitió desde Londres para anunciar sus nuevos dispositivos.

Medios de comunicación, creadores de contenido e invitados de la marca siguieron la presentación global y luego participaron en una experiencia destinada a probar los equipos y conocer sus principales funciones.

Tres teléfonos plegables para diferentes formas de uso

Samsung plantea tres propuestas dentro de su nueva familia Galaxy Z. Cada modelo prioriza una experiencia diferente, desde el consumo de contenido hasta la productividad avanzada y la creación para redes sociales.

El Galaxy Z Fold8 está orientado a la navegación, la lectura, los videojuegos y el entretenimiento en una pantalla que adopta una proporción de 4:3 cuando se encuentra desplegada.

El equipo pesa 201 gramos y, según Samsung, es el Galaxy Z Fold más ligero desarrollado por la compañía. Incorpora el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una batería de 4 800 mAh y dos cámaras de 50 megapíxeles, una principal y otra ultra gran angular.

El Galaxy Z Fold8 Ultra es el primer teléfono plegable de Samsung que incorpora la denominación Ultra. Su enfoque está en la productividad, la multitarea y la creación de contenidos desde una pantalla principal de 8 pulgadas.

Este modelo mide 4,1 milímetros de grosor cuando está desplegado y pesa 215 gramos. También integra una cámara principal de 200 megapíxeles, una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles, batería de 5 000 mAh y carga rápida de 45 W.

Para video, ofrece grabación en resolución 8K mediante el códec APV y herramientas de color como Cine LUT. Estas características están dirigidas a usuarios que necesitan mayor margen para capturar, editar y procesar contenido desde el teléfono.

El Galaxy Z Flip8, en cambio, mantiene el formato compacto de la línea Flip. Pesa 180 gramos y tiene un grosor de 6,1 milímetros cuando se encuentra abierto. Samsung lo presenta como su modelo Flip más ligero y delgado hasta el momento.

Su pantalla exterior FlexWindow permite consultar información, utilizar aplicaciones y activar funciones de inteligencia artificial sin desplegar completamente el equipo. El teléfono también cuenta con una cámara de 50 megapíxeles y modos que facilitan las fotografías y los videos sin utilizar las manos.

Galaxy AI adapta sus funciones a las pantallas plegables

La inteligencia artificial es uno de los elementos comunes de los tres dispositivos. Samsung asegura que las funciones de Galaxy AI fueron adaptadas al tamaño, la orientación y las posibilidades de cada pantalla plegable.

Now Brief, por ejemplo, organiza información y recomendaciones de acuerdo con las rutinas del usuario. Now Nudge identifica acciones que podrían desprenderse de una conversación, como consultar una agenda, buscar un lugar o guardar una ubicación.

La automatización mediante Gemini Intelligence puede trabajar con más de 40 aplicaciones y servicios compatibles. Su disponibilidad y funcionamiento pueden variar según el país, el idioma, la aplicación utilizada y la configuración de la cuenta.

Los teléfonos utilizan One UI 9, que incorpora un panel para revisar las acciones ejecutadas por los asistentes de inteligencia artificial. De esta manera, el usuario puede conocer qué automatizaciones se realizaron y acceder a sus configuraciones.

Samsung también integra su plataforma de seguridad Knox, que combina protección desde el chip, espacios de almacenamiento cifrado y controles para decidir cómo las funciones de inteligencia artificial procesan los datos personales.

Una experiencia interactiva en Cumbayá

Después de la transmisión internacional, Carlos Zapata, gerente de Marketing de Samsung Ecuador, presentó las estaciones habilitadas para probar los nuevos teléfonos.

Los asistentes pudieron manipular los dispositivos, revisar sus cámaras, explorar las funciones de inteligencia artificial y resolver preguntas con especialistas de la compañía. La actividad incluyó un folleto que debía completarse con adhesivos obtenidos durante el recorrido por cada estación.

Samsung informó que la preventa de los Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 y Galaxy Z Flip8 comenzó el 22 de julio en mercados seleccionados. La disponibilidad, los colores y las condiciones comerciales pueden variar en cada país.

Al cierre de esta nota, la información proporcionada para la cobertura no detallaba los precios ni la fecha de inicio de ventas de los tres modelos en Ecuador.