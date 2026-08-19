ReinventArte 2026 convierte las vitrinas en galerías para impulsar el talento ecuatoriano

Los escaparates de ETAFASHION dejaron temporalmente de ser solo vitrinas comerciales para convertirse en espacios de exposición artística.

Con ReinventArte 2026, la marca impulsa por tercer año consecutivo una iniciativa que conecta moda, arte, cultura, sostenibilidad e impacto social, con el objetivo de acercar el talento ecuatoriano a públicos que no necesariamente visitan museos o galerías.

La propuesta transforma las vitrinas de seis tiendas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta en galerías abiertas, con intervenciones desarrolladas especialmente por artistas nacionales.

Los espacios buscan crear una experiencia cotidiana y accesible en la que el público pueda encontrarse con el arte mientras recorre un centro comercial.

Seis artistas llevan el arte ecuatoriano a las vitrinas

Este 2026, ReinventArte recibió 287 postulaciones de artistas de distintas zonas del Ecuador. De ese grupo se seleccionaron seis participantes, con criterios que buscan representar diversidad territorial, de género, técnica y de lenguajes creativos.

Gabriel Guerra intervino el local de Quicentro Sur; Andy Rivadeneyra, conocido como Metapersona, trabaja en Quicentro Norte; Luisfer Carrera, en Scala Shopping; Abigail Moreno, en Mall del Sol; Beto Choco, en Mall del Alto; y Rocío Soria, en Mall del Pacífico. Así, la propuesta conecta Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta a través de un mismo recorrido artístico.

Para Gabriel Juncal, gerente de Marketing de ETAFASHION, el proyecto responde a una transformación que comenzó después de la pandemia. Los hábitos del consumidor cambiaron y también lo hizo la necesidad de las empresas de comunicar qué causas respaldan y cuál es su relación con la sociedad.

“ReinventArte nace de la necesidad de seguir impulsando el Mes de las Artes y crear espacios culturales y sociales en el país para la gente joven”, explica Juncal.

Democratizar el arte fuera de galerías y museos

Uno de los principales objetivos de ReinventArte 2026 es democratizar el acceso al arte. La apuesta consiste en llevar las obras hasta espacios con alta circulación de personas, especialmente centros comerciales, en lugar de esperar que el público acuda únicamente a galerías o museos.

La iniciativa busca convertir el recorrido de compra en una experiencia distinta, donde la moda y el arte convivan y generen nuevas conexiones con la comunidad.

Juncal recuerda una escena que resume el propósito del proyecto: niños sentados frente a una vitrina preguntaban a sus padres por qué no había ropa sino cuadros. Para el ejecutivo, esa curiosidad abre una conversación familiar alrededor de la cultura.

“En Ecuador casi todos vamos a los centros comerciales todos los meses, pero muy pocas veces al año vamos a un museo”, señala. Por eso, la intención es llevar el arte ecuatoriano hasta espacios cotidianos y generar un contacto menos distante con la producción cultural.

Los artistas también reciben capacitación profesional

La participación en ReinventArte va más allá de colocar una obra en una vitrina. Los seis seleccionados reciben un pago simbólico y participan durante varios meses en procesos de formación en marca personal, manejo de redes sociales, relaciones públicas y media training.

La iniciativa también promueve el intercambio de conocimientos entre escultores, muralistas y artistas de otras disciplinas, además de visitas a museos y fundaciones. El objetivo es que los participantes no solo ganen visibilidad, sino herramientas para comercializar su obra y fortalecer su trayectoria profesional.

En tres ediciones, más de 30 artistas han pasado por la plataforma. Algunos de ellos, según Juncal, han conseguido nuevas exposiciones y oportunidades después de participar, lo que ha convertido a ReinventArte en una vitrina para proyectar nuevos nombres del arte ecuatoriano.

Moda, cultura y sostenibilidad convergen en ReinventArte

El proyecto cuenta con más de 20 auspiciantes privados y se administra mediante un fideicomiso. ETAFASHION actúa como promotora de una iniciativa que, de acuerdo con Juncal, tiene un carácter social y sin fines de lucro.

Ese componente también se ha traducido en acciones vinculadas con sostenibilidad. En 2025, ReinventArte y la Embajada de China apoyaron la instalación de paneles solares en la Fundación Guayasamín. Según Juncal, la implementación ya está terminada y permite que el espacio cuente con generación de energía renovable.

Para ETAFASHION, este tipo de proyectos busca trascender el ámbito comercial y promover el desarrollo cultural, creando puntos de encuentro entre arte, moda y comunidad.

La Capilla del Hombre será el siguiente escenario

Después de su paso por las vitrinas de ETAFASHION, las obras serán trasladadas a la Capilla del Hombre, uno de los espacios vinculados al legado de Oswaldo Guayasamín.

La edición 2026 concluirá el 10 de septiembre con un evento privado que prevé reunir a alrededor de 1 200 personas entre representantes de embajadas, universidades, diseñadores, creadores de contenido, marcas auspiciantes y actores relacionados con moda, arte y cultura.

El cierre incluirá también una colección de alta costura desarrollada por más de 40 diseñadores de ETAFASHION y la participación de artistas musicales ecuatorianos. Entre ellos estará el grupo Miel, que ha llevado su propuesta a escenarios internacionales como Estéreo Picnic, en Colombia.

Las vitrinas intervenidas podrán visitarse entre agosto y septiembre, ofreciendo al público una forma abierta, cercana y accesible de aproximarse al arte nacional.

Una plataforma con impacto social

ReinventArte incorpora además apoyo a organizaciones sociales y ambientales. En ediciones anteriores ha destinado recursos a la Fundación Guayasamín, Fundación Acción Animal y Fundación Cóndor Andino.

Para Juncal, el objetivo es construir una comunidad en torno al talento joven y, al mismo tiempo, conectar la cultura con otras causas como la protección animal, la conservación y la sostenibilidad.

Así, ReinventArte 2026 plantea que una vitrina comercial puede convertirse también en un espacio cultural, una plataforma de visibilidad y un punto de encuentro entre empresas, artistas y ciudadanos.