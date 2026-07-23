Pycca inaugura planta solar en Guayaquil por sus 80 años

En el marco de la celebración de sus 80 años de trayectoria, Pycca marca un nuevo hito al inaugurar una planta de paneles solares en su tienda Pycca Sur, ubicada en la ciudad de Guayaquil.

Este proyecto, desarrollado junto a Solar Team, inicia una estrategia de sostenibilidad que la compañía implementará progresivamente, reafirmando su compromiso con la innovación, la eficiencia y el cuidado del medio ambiente.

Beneficios de la planta solar

La planta solar generará aproximadamente 287 000 kWh de energía limpia al año. Esto permitirá reducir en más del 50% el consumo de electricidad proveniente de la red nacional en Pycca Sur.

Asimismo, evitará la emisión de más de 120 toneladas de CO₂ anualmente, contribuyendo a disminuir la huella ambiental de la operación y fortaleciendo la gestión eficiente de sus recursos.

Nueva etapa para Pycca

Con más de 80 años en el mercado ecuatoriano y más de 50 tiendas Pycca a nivel nacional, el grupo empresarial supera las 110 tiendas.

La empresa inicia una nueva etapa orientada a incorporar soluciones energéticas más eficientes y responsables, generando valor sostenible para el país.

Inauguración oficial

La inauguración oficial de la planta solar se realizó el viernes 10 de abril de 2023 en Pycca Sur, en Guayaquil.

Este evento marca el primer paso hacia una transformación que busca integrar prácticas responsables con el entorno, sin dejar de ofrecer la experiencia de compra y la calidad que han caracterizado a Pycca durante ocho décadas.

Acerca de Pycca

Pycca es una empresa ecuatoriana con 80 años de trayectoria en el mercado nacional. Con más de 50 tiendas y una amplia oferta de productos para el hogar, decoración, muebles, tecnología y electrodomésticos, se ha consolidado como uno de los principales referentes del retail en Ecuador.

Mantiene una constante apuesta por la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible.