Purina renueva alianza con Cruz Roja en Pichincha

Más de 500 personas se beneficiaron en lo que va del año gracias al trabajo de la Unidad Canina de la Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial de Pichincha. Para fortalecer esta labor, Nestlé Purina Ecuador renovó su alianza con la institución mediante un convenio de cooperación que contribuirá al bienestar animal en Ecuador y a la nutrición especializada.

Impacto en la comunidad

La iniciativa respalda el trabajo que los perros de rescate realizan en beneficio de la comunidad. Estos animales participan en operaciones de búsqueda y rescate, actividades de apoyo terapéutico y acciones de respuesta ante emergencias. Su preparación, capacidades y entrenamiento constante los convierten en un apoyo fundamental para atender distintas necesidades de la población.

Historia y formación de la Unidad Canina

La Unidad Canina de la Cruz Roja fue creada en 2017 y actualmente está conformada por tres perros especialistas: Simba, Balto y Kiara. Para desarrollar este trabajo, los perros requieren una condición física y de salud que solo puede sostenerse con entrenamiento de perros de rescate especializado y una nutrición adecuada.

Nutrición especializada para perros

Debido a la alta exigencia física y mental que implica su labor, estos animales necesitan una alimentación completa y balanceada. Esto incluye proteínas de alta calidad para mantener la masa muscular, niveles adecuados de energía, vitaminas y minerales que fortalezcan su sistema inmunológico, así como nutrientes que favorezcan el cuidado de sus articulaciones y la recuperación tras cada jornada.

Aporte de Purina a la Unidad Canina

En este contexto, Purina® aporta alimentos desarrollados con respaldo científico para responder a las necesidades nutricionales de perros de alto desempeño. Esto contribuye a que la Unidad Canina mantenga las condiciones necesarias para seguir prestando apoyo cuando más se le necesita.

Capacidades excepcionales

Los perros que integran la Unidad Canina poseen capacidades que los convierten en aliados fundamentales para atender a la comunidad. Su capacidad olfativa puede ser hasta cien veces superior a la del ser humano, según National Geographic. Esto les permite intervenir en escenarios que requieren un alto nivel de precisión.

Compromiso con el bienestar animal

“Para Purina es un honor contribuir al cuidado y desarrollo de los perros que forman parte de la Unidad Canina de la Cruz Roja. Su trabajo en labores de apoyo a la comunidad genera un impacto positivo en cientos de personas y merece ser respaldado. Una adecuada nutrición es fundamental para que puedan desempeñar estas importantes funciones”, señaló Irina Neveleff, Directora de Negocio Purina Colombia y Ecuador.

Alianzas estratégicas por el bienestar animal

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Nestlé Purina Ecuador con el bienestar animal y el desarrollo de acciones que contribuyan positivamente a la sociedad. A través de este tipo de alianzas estratégicas con organizaciones que trabajan en beneficio de las personas y los animales, la compañía sigue promoviendo una nutrición de calidad y fortaleciendo el vínculo entre las mascotas y las comunidades a las que sirven.