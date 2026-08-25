Paseo Bocca estrena nuevos espacios de gastronomía y arte en Samborondón

Paseo Bocca presentó una nueva etapa de su propuesta en Samborondón, con espacios renovados que integran gastronomía, arte, entretenimiento y experiencias para compartir. La transformación fue presentada durante una velada que permitió a los asistentes recorrer las nuevas áreas y redescubrir este punto de encuentro.

Nuevos espacios amplían la experiencia en Paseo Bocca

Entre las principales novedades está Terraza El Olivo, concebida como un ambiente para encuentros al aire libre. A esta propuesta se suma el renovado Edificio C, que incorpora una oferta vinculada con el arte y la cultura mediante la inauguración de la galería El Atrio.

La apertura de El Atrio contó con una exposición de la artista Natasha Demtchenko. Las futuras exhibiciones tendrán la curaduría y gestión de expositores de Fundación ProArte, con el objetivo de mantener una agenda que conecte a visitantes con distintas expresiones artísticas. El parque infantil renovado complementa esta propuesta y refuerza el carácter familiar de Bocca.

La renovación también integró el trabajo de profesionales especializados. El área de juegos infantiles fue diseñada por ALMË; Terraza El Olivo surgió de una colaboración entre Intemperie Studio y ALMË; mientras que el Edificio C reunió el trabajo de la arquitecta Diana Wolsey y la ingeniera Emma Morales, de ALMË.

Gastronomía acompaña la nueva etapa de Bocca

La oferta gastronómica en Samborondón también protagonizó la presentación. Cinco restaurantes que forman parte del paseo prepararon una muestra para los invitados, reflejando la diversidad culinaria disponible en este destino de entretenimiento y encuentro.

La jornada culminó con un brindis y palabras de Roberto Fernández, quien compartió la visión de esta nueva etapa. La renovación busca consolidar a Paseo Bocca como un destino integral, donde gastronomía, cultura y entretenimiento conviven en una experiencia pensada para generar encuentros y ofrecer nuevas alternativas a sus visitantes.