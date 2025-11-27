Veris inauguró el nuevo Centro Médico Conveniente ParaMí en el Centro Comercial El Recreo, en el sur de Quito. El espacio forma parte del Plan de Expansión 2025-2029 y ofrecerá atención integral y accesible a más de 10 000 personas al mes.

ParaMí, un centro de salud conveniente para el sur de Quito

El CEO de Veris, Jorge Willis, corta la cinta que abre las puertas del Centro Médico ParaMí, en el Centro Comercial El Recreo. Foto: Santiago Estrella / EL COMERCIO

Veris, líder en salud ambulatoria en Ecuador, abrió en El Recreo su primer Centro Médico ParaMí dentro de este plan de expansión. La compañía implementará de forma progresiva 18 centros ParaMí en Quito y Guayaquil durante los próximos cuatro años.

El Centro Médico Conveniente ParaMí El Recreo ofrece los servicios de medicina general, pediatría, ginecología, traumatología, medicina interna, laboratorio clínico, farmacia, procedimientos médicos y terapias especializadas. La propuesta apunta a que las personas que residen en el sur de la capital resuelvan en un solo lugar sus necesidades de salud cotidiana.

El centro comercial fue escogido por ser un espacio estratégicamente ubicado, de gran afluencia y que se ha convertido en punto de encuentro para muchas familias quiteñas del sector.

Un modelo de salud solidaria y humana

El presidente ejecutivo de Veris S.A., Jorge Wills, explicó que ParaMí busca responder a las brechas de acceso a la salud que existen en varias partes del país.

“Nuestro modelo de atención ParaMí es cercano, humano y muy accesible para todos. Queremos acercar servicios de salud confiables y oportunos a los lugares donde más se necesitan, con estándares modernos y enfoques comunitarios”, señaló.

En su intervención, Wills recordó que ParaMí nace con la intención de dignificar la salud de la población que más apoyo requiere.

Subrayó que muchas personas con menos recursos terminan pagando montos altos por laboratorios, farmacia y procedimientos, sin recibir siempre una atención digna. ParaMí quiere ser una alternativa de salud solidaria: precios convenientes, servicios completos y trato respetuoso.

El ejecutivo destacó también que Veris es una empresa carbono neutro, que compensa su huella con 320 hectáreas en el Chocó Andino ecuatoriano. Añadió que el grupo respeta la normativa laboral, paga todos los impuestos y ofrece a sus médicos beneficios como vacaciones, medicina prepagada y seguros, lo que refuerza la calidad del servicio al paciente.

Segunda apertura del plan de expansión del centro médico ParaMí

La apertura en el CC El Recreo es la segunda dentro del Plan de Expansión 2025-2029 de Veris S.A. La primera se concretó en octubre, cuando la compañía inauguró la Central Médica Juan Tanca Marengo, en el norte de Guayaquil.

Hasta 2029, Veris proyecta abrir 18 Centros Médicos Convenientes ParaMí y tres Centrales Médicas Veris. La inversión total asciende a 18 millones de dólares.

Veris, una red en crecimiento

Veris es la red independiente más grande de centrales médicas ambulatorias del país. Atiende a todo público con servicios integrales de salud para pacientes de todas las edades. La compañía cuenta con 15 centrales médicas, 8 laboratorios clínicos y 1 central médica virtual, que ofrece videoconsultas y servicios a domicilio.

Con ParaMí El Recreo, Veris refuerza su apuesta por una salud solidaria, cercana y de calidad para las familias del sur de Quito.